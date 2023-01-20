Как маникюр может вызвать рак

Ученые обнаружили, что регулярное использование приборов для сушки маникюра повреждает клетки человека. Ультрафиолетовое излучение в таких устройствах разрушает ДНК, приводит к смерти клеток и онкогенным мутациям.

Новое исследование ультрафиолетового излучения

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые изучили влияние УФ излучения с длиной волны от 340 до 395 нм на различные типы клеток: кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши.

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Исследование показало, что даже один 20-минутный сеанс приводит к смерти от 20 до 30% клеток in vitro (в чашке Петри).

Негативное воздействие маникюрных ламп

Три процедуры в течение трех дней вызвали смерть 65-70% клеток для всех типов исследуемых тканей. Воздействие УФ-света также вызвало повреждение митохондрий и ДНК в оставшихся клетках и привело к мутациям, характерным для рака кожи.

Хотя предварительные исследования показали канцерогенное влияние УФ-излучения в солярии, до сих пор никто не изучал последствия применения аппаратов для сушки гель-лака, говорят ученые. Эти устройства работают с излучением на разных длинах волн (280-400 нм в солярии), но эффекты в целом совпадают.

Авторы работы отмечают, что, хотя эксперименты in vitro показывают вредное влияние на клетки регулярного использования аппаратов для сушки лака, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как эти эффекты проявляются в организме.