Паразиты, которых распространяют коты, нарушают работу мозга и поведение

Даже если токсоплазмоз поражает лишь незначительное количество нейронов, это может существенно изменить работу мозга. Такое влияние паразита Toxoplasma gondii на нейронные связи подтвердили ученые в исследовании с клетками мозга мышей – как выращенными в лабораторных условиях, так и полученными от живых инфицированных животных.

Токсоплазмоз изменяет работу мозга

Оказалось, что зараженные паразитом нейроны начинают выделять значительно меньше внеклеточных везикул – крошечных липидных пузырьков с белками, генетическим материалом и различными метаболитами, с помощью которых клетки "общаются" между собой, пишет 24 Канал со ссылкой на PLOS Pathogens.

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Кроме этого, были зафиксированы изменения в работе астроцитов – специализированных клеток мозга. В них активизировались определенные иммунные гены и уменьшилась способность устранять избыток глутамата – важного нейромедиатора, накопление которого связано с судорогами и повреждением нервных клеток. Это открытие подчеркивает, насколько токсоплазмоз может влиять на нервную систему и даже поведение.

Мы увидели, что сбой в сигнальной системе внеклеточных везикул может нарушить нормальное взаимодействие между нейронами и глиальными клетками, особенно астроцитами. Даже минимальное заражение нервных клеток изменяет химический баланс в мозге,

– комментирует исследование паразитолог-иммунолог Эмма Уилсон из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Что известно о токсоплазмозе

Паразит T. gondii известен ученым своей способностью изменять поведение грызунов, заставляя их искать встречи с кошками – единственными животными, в организме которых он может размножаться. После попадания в мозг этот микроорганизм может годами находиться там в неактивной форме. Однако степень влияния токсоплазмоза на человека до сих пор является предметом научных дискуссий.

Заразиться T. gondii чаще всего можно, употребляя недостаточно термически обработанное мясо сельскохозяйственных животных или при контакте с кошачьими фекалиями, особенно если кошка охотилась на мышей. Большинство инфицированных людей даже не догадываются о присутствии паразита и живут без каких-либо симптомов.

Однако для некоторых – прежде всего новорожденных, пожилых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом – инфекция может быть крайне опасной.

Самая эффективная защита – тщательно прожаривать и проваривать мясо, мыть овощи и хорошо мыть руки после контакта с кошачьим туалетом.