Для многих чашка кофе – это не просто способ проснуться. О пользе кофе есть немало данных, но новое исследование выявило еще один положительный эффект.

Кофе способствует похудению?

В нефильтрованном кофе содержится природное соединение, которое может уменьшить висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов и повышает риски сердечных болезней, диабета и метаболических расстройств. К таким выводам пришли ученые из Центра диабета Steno в Орхусе (Дания), исследование обнародовал журнал BMJ Nutrition, передает 24 Канал.

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Речь идет о кафестол – биоактивный компонент, который есть в нефильтрованных видах кофе, например эспрессо, турецкий кофе или френч-пресс.

Как проводили исследования?

В ходе исследования 40 человек с избыточным весом в течение 12 недель ежедневно получали 6 миллиграммов кафестола или плацебо. Участники сохраняли привычный рацион, ограничив потребление нефильтрованного кофе до одной чашки в день.

Результаты показали:

Уменьшение висцерального жира на 5% – это примерно 440 мл внутреннего жира.

Средняя потеря веса – 2%.

Уровень фермента ГГТ, связанного с функцией печени, снизился на 15%.

В то же время в группе плацебо участники набрали в среднем 1 килограмм.

Важно, что уровень глюкозы в крови, артериальное давление и количество подкожного жира остались неизменными. Это позволяет предположить, что кафестол действует именно на "глубокие" жировые отложения.

Почему это работает Кафестол не проходит через бумажные фильтры, поэтому сохраняет кофейные масла. Собственно, именно они могут активизировать обмен веществ. Предыдущие исследования на животных уже свидетельствовали о его способности стимулировать секрецию инсулина и улучшать функцию митохондрий в жировых клетках.

В отличие от других испытаний, доза 6 миллиграммов не привела к повышению уровня “плохого” холестерина - хотя в предыдущих экспериментах избыток кафестола (более 10 мг) давал такой эффект.

Чтобы получить аналогичную дозу из кофе, нужно выпить около 4 чашек нефильтрованного кофе (по 140 миллилитров).