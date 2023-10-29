Как кофе влияет на почки: вы точно удивитесь

Кофе считают не слишком здоровым напитком, его потребление раньше рекомендовали ограничивать. С течением времени медики выяснили, что не все так однозначно и кофе можно пить здоровым людям без особых опасений. Конечно, в разумных дозировках. Также появилось немало данных наоборот о пользе этого напитка для здоровья людей.

Да, команда голландских ученых Университета Вагенингема выяснила, что потребление кофе может быть полезно для поддержания здоровья почек.

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Исследование охватывает почти 80 тысяч голландцев и подтверждает гипотезу, что кофе сохраняет здоровье наших почек. Особенно это касается людей с диабетом,

– говорится в сообщении.

Ученые установили также и дозировку, при которой наблюдается эффект и вы опять-таки удивитесь. Ибо речь о 4 чашки кофе в день. Именно столько кофе нужно выпивать, чтобы снизить повреждение почек.

Стоит ли пить кофе для здоровья почек

. Речь о черном кофе без сахара и добавок, как сиропы, молоко.

В то же время диетологи подчеркнули, что рано давать официальные рекомендации, а потому утверждать, что люди должны пить 4 чашки кофе ежедневно, чтобы сохранить здоровье почек, очень преждевременно. В первую очередь потому, что исследователи привлекли к исследованию только кофеманов.

Ученые также отметили, что положительное влияние кофе больше всего наблюдали у людей с диабетом.

Дело в том, что хроническое заболевание почек часто недиагностировано, пока функция почек не упадет до уровня, при котором пациенту нужен диализ или трансплантация. Поэтому важно уделять больше внимания профилактике заболеванием почек. В частности, проходить регулярные чекапы, соблюдать диету, которая не вредит почкам.

Как известно, деградация функции почек происходит вдвое быстрее у диабетиков и людей, перенесших сердечный приступ. Вероятно, такая корреляция наблюдалась среди участников, которые выпивали по 4 чашки в день.