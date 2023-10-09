Воздействие марихуана на сон: появились новые данные

По последним научным исследованиям, ученые выражают сомнения относительно снотворных свойств каннабиса. Марихуана может оказывать негативное влияние на качество сна и приводить к проблемам с ним, особенно у постоянных потребителей этого наркотического средства.

Воздействие марихуаны на сон

Научное исследование показали интересные результаты: взрослые, потребляющие марихуану в течение более чем 20 дней в течение последнего месяца, чаще сталкиваются с проблемами во сне. В частности, они на 64% чаще спят менее 6 часов в сутки и на 76% чаще спят дольше 9 часов.

Также на тему Как нехватка сна влияет на сексуальную жизнь: неутешительные результаты исследования

А те, кто употреблял каннабис менее 20 дней в течение последнего месяца, не испытывали больших проблем со сном. Но эта группа оказалась на 47% более склонной спать девять часов или больше в сутки,

– отметил автор исследования Кельвин Дип.

В этом исследовании приняли участие более 20 тысяч взрослых от 20 до 59 лет, и данные были собраны Национальным центром статистики здравоохранения (NCHS) с целью изучения состояния здоровья и питания взрослых и детей в Соединенных Штатах.

Сколько нужно спать

Следует заметить, что Американский Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует 7 – 8 часов сна в сутки, как оптимальная продолжительность для взрослых.

Мало спать вредно: плохой сон повышает риск развития серьезных заболеваний, например диабета и ишемической болезни сердца. Если регулярно не высыпаться, это может снизить продолжительность жизни. Недостаток сна уже стал массовой проблемой: например, каждый третий американец не высыпается.

Много спать тоже вредно: долгий сон может привести к диабету второго типа, болезням сердца, а также депрессии, тревожности и ожирению. Снижается концентрация внимания, возникают проблемы с памятью и работоспособностью.