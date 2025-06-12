Как избежать деменции: нашли причину, которая ответственна за половину случаев
- Исследование выявило, что почти половину случаев деменции можно избежать, контролируя артериальное давление, уровень сахара в крови и отказываясь от курения.
- К 80 годам деменция, обусловлена сосудистыми факторами риска, чаще развивается у людей, которые начинали исследования в возрасте 45 – 74 лет, особенно влияя на тех с низким врожденным риском болезни Альцгеймера.
- Атеросклеротические цереброваскулярные заболевания могут привести к недостаточному снабжению кислорода к клеткам мозга, вызывая ухудшение его работы, а здоровый образ жизни может существенно отсрочить или даже предотвратить развитие деменции.
Новое исследование, проведенное специалистами Школы общественного здоровья университета Джонса Хопкинса, проливает свет на то, как можно значительно снизить риск развития деменции даже в преклонном возрасте.
Ученые выяснили, что почти половины случаев деменции можно было бы избежать, если контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и отказаться от курения, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Neurology.
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По результатам масштабного наблюдения, около 44% случаев деменции связаны именно с такими состояниями, как гипертония, диабет и вредные привычки.
Почему сосуды влияют на деменцию
Причина в том, что атеросклеротические цереброваскулярные заболевания – это совокупность расстройств, вызванных поражением мелких сосудов головного мозга, – могут привести к недостаточному снабжению кислорода к клеткам и, как следствие, к ухудшению работы мозга.
Особенно сложно то, что ранние симптомы деменции часто путают с обычными возрастными изменениями, а сосудистые нарушения часто сосуществуют с болезнью Альцгеймера.
В исследовании, опубликованном в журнале, ученые проанализировали данные 12 тысяч американцев в возрасте от 45 до 74 лет в течение 33 лет.
Почти половина случаев связана с сосудами
Результаты оказались весьма показательными: к 80 годам деменция, обусловленная сосудистыми факторами риска, развилась у 21,8% участников, которым в начале исследования было 45 – 54 года. Среди тех, кто стартовал в возрасте 55 – 64 года, этот показатель вырос до 26,4%, а в группе 65 – 74 года – уже до 44%.
Интересно, что наибольшее влияние сосудистое здоровье имело у людей с низким врожденным риском болезни Альцгеймера – именно у них роль образа жизни была особенно ощутимой.
Вывод исследователей однозначен: забота о сосудах и отказ от вредных привычек могут существенно отсрочить или даже предотвратить развитие деменции. Здоровый образ жизни – это не просто модный тренд, а реальный путь сохранить ясность ума на долгие годы.
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