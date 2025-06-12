Как избежать деменции: нашли причину, которая ответственна за половину случаев

Новое исследование, проведенное специалистами Школы общественного здоровья университета Джонса Хопкинса, проливает свет на то, как можно значительно снизить риск развития деменции даже в преклонном возрасте.

Ученые выяснили, что почти половины случаев деменции можно было бы избежать, если контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и отказаться от курения, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Neurology.

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По результатам масштабного наблюдения, около 44% случаев деменции связаны именно с такими состояниями, как гипертония, диабет и вредные привычки.

Почему сосуды влияют на деменцию

Причина в том, что атеросклеротические цереброваскулярные заболевания – это совокупность расстройств, вызванных поражением мелких сосудов головного мозга, – могут привести к недостаточному снабжению кислорода к клеткам и, как следствие, к ухудшению работы мозга.

Особенно сложно то, что ранние симптомы деменции часто путают с обычными возрастными изменениями, а сосудистые нарушения часто сосуществуют с болезнью Альцгеймера.

В исследовании, опубликованном в журнале, ученые проанализировали данные 12 тысяч американцев в возрасте от 45 до 74 лет в течение 33 лет.

Почти половина случаев связана с сосудами

Результаты оказались весьма показательными: к 80 годам деменция, обусловленная сосудистыми факторами риска, развилась у 21,8% участников, которым в начале исследования было 45 – 54 года. Среди тех, кто стартовал в возрасте 55 – 64 года, этот показатель вырос до 26,4%, а в группе 65 – 74 года – уже до 44%.

Интересно, что наибольшее влияние сосудистое здоровье имело у людей с низким врожденным риском болезни Альцгеймера – именно у них роль образа жизни была особенно ощутимой.

Вывод исследователей однозначен: забота о сосудах и отказ от вредных привычек могут существенно отсрочить или даже предотвратить развитие деменции. Здоровый образ жизни – это не просто модный тренд, а реальный путь сохранить ясность ума на долгие годы.