Сезон открытой обуви: как побороть мозоли и натоптыши

Зимой мозоли вызывают дискомфорт, а в теплое время года они могут стать причиной неудобства из-за необходимости носить открытую обувь. Иногда эти кожные уплотнения могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Мозоль – это уплотненный участок кожи, возникающий вследствие чрезмерного трения или давления. На стопах и пятках они часто появляются из-за постоянного давления, например, при беге или ходьбе без обуви, а на пальцах ног или между ними из-за ношения тесной обуви.

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Однако мозоли могут быть признаком различных заболеваний, таких как диабет или проблемы с кровообращением. У пожилых людей мозоли на руках могут возникать из-за уменьшения подкожного жирового слоя и сухости кожи.

Виды мозолей

Существуют различные типы мозолей:

Влажный мозоль – это маленький волдырь с жидкостью внутри, который может образоваться после ношения новой тесной обуви и вызывать дискомфорт. Если не снять обувь вовремя, волдырь может лопнуть и поврежденная кожа начнет кровоточить.

Сухая мозоль – это утолщенный желтый участок кожи без четких границ, что часто возникает из-за длительного ношения неудобной обуви. Причиной может быть плоскостопие или вальгусная деформация стопы.

Натоптыш – это форма сухого мозоля, что располагается на подошвах или пальцах ног с четкими границами. Основная причина – тесная обувь, включая узкие туфли на высоком каблуке.

Стержневая мозоль – это уплотнение с твердым стержнем, уходящее вглубь кожи, которое может быть вызвано повышенной потливостью, кожными заболеваниями или диабетом.

Как лечить мозоли

Лечение мозолей часто возможно в домашних условиях. Влажные мозоли заживают за несколько дней при условии защиты от дополнительного трения. Сухие мозоли и натоптыши можно удалять с помощью пемзы или специальной пилки после размягчения кожи в теплой воде. После процедуры рекомендуется использовать крем с салициловой кислотой или другими компонентами.

Стержневые мозоли требуют профессионального удаления, например, с помощью аппаратного педикюра.

Для предотвращения появления новых мозолей важно выбирать удобную обувь и использовать увлажняющие кремы для регулярного ухода за кожей.

Если мозоли появляются регулярно или подозреваете наличие какого-то заболевания, нужно обратиться к врачу для диагностики и лечения.