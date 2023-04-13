Как использовать перечный баллончик для самозащиты и не навредить себе
Источник:U.S. LawShield
Перечный баллончик – это мощное средство самообороны, некоторым он помогает чувствовать себя спокойнее в темном переулке или парке. Спрей вызывает сильное раздражение на коже и глазах, это временно выводит нападающего из строя и позволяет выиграть время для побега.
Один из самых популярных активных ингредиентов спрея в перечном баллончике – живица капсикум. Это вещество также можно найти в жгучем перце.
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Если жгучий перец вдруг попадет в глаза, нос или рот, может вызвать боль, кашель и даже временную слепоту – все благодаря своей способности раздражать слизистую. Действует он мгновенно, что дает владельцу баллончика преимущество, когда безопасность или жизнь под угрозой.
Как пользоваться перечным баллончиком
Как и любое средство самообороны, при неправильном использовании перечный баллончик может быть опасным для владельца. Важно убедиться, что вы понимаете, как работает средство защиты и когда его уместно использовать.
Не забывайте о правилах безопасности:
- Держите баллончик вертикально, крепко сжимая, чтобы его не выхватили или не выбили из рук.
- Заранее изучите ваш баллончик. Убедитесь, что вы знаете, где размещается насадка, чтобы в ответственный момент направить баллончик туда, куда нужно – в лицо нападающего.
- Иногда на баллончике есть дополнительная блокировка, чтобы он случайно не нажался. Перед использованием его обязательно следует разблокировать, иначе есть риск потерять время.
- Сразу бегите. Спрей позволяет вам выиграть время, но его действие вскоре истечет, и к этому моменту важно убежать.
Что делать если перечный баллончик сработал против вас
Довольно часто испуганный человек распыляет спрей в свою сторону, что не приводит ни к чему хорошему. Если все же что-то пошло не так и перечный баллончик сработал не в вашу пользу:
- не трите глаза, будет только хуже;
- вымойте руки с мылом как можно быстрее;
- осторожно снимите одежду и постирайте ее;
- Проверьте баллончик: на нем могут быть специальные указания для таких случаев.
Если вам тяжело дышать, немедленно обратитесь за медицинской помощью: перечный спрей может вызвать серьезные проблемы с органами дыхания.