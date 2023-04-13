Один из самых популярных активных ингредиентов спрея в перечном баллончике – живица капсикум. Это вещество также можно найти в жгучем перце.

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Если жгучий перец вдруг попадет в глаза, нос или рот, может вызвать боль, кашель и даже временную слепоту – все благодаря своей способности раздражать слизистую. Действует он мгновенно, что дает владельцу баллончика преимущество, когда безопасность или жизнь под угрозой.

Как пользоваться перечным баллончиком

Как и любое средство самообороны, при неправильном использовании перечный баллончик может быть опасным для владельца. Важно убедиться, что вы понимаете, как работает средство защиты и когда его уместно использовать.

Не забывайте о правилах безопасности:

Держите баллончик вертикально, крепко сжимая, чтобы его не выхватили или не выбили из рук. Заранее изучите ваш баллончик. Убедитесь, что вы знаете, где размещается насадка, чтобы в ответственный момент направить баллончик туда, куда нужно – в лицо нападающего. Иногда на баллончике есть дополнительная блокировка, чтобы он случайно не нажался. Перед использованием его обязательно следует разблокировать, иначе есть риск потерять время. Сразу бегите. Спрей позволяет вам выиграть время, но его действие вскоре истечет, и к этому моменту важно убежать.

Что делать если перечный баллончик сработал против вас

Довольно часто испуганный человек распыляет спрей в свою сторону, что не приводит ни к чему хорошему. Если все же что-то пошло не так и перечный баллончик сработал не в вашу пользу:

не трите глаза, будет только хуже;

вымойте руки с мылом как можно быстрее;

осторожно снимите одежду и постирайте ее;

Проверьте баллончик: на нем могут быть специальные указания для таких случаев.

Если вам тяжело дышать, немедленно обратитесь за медицинской помощью: перечный спрей может вызвать серьезные проблемы с органами дыхания.