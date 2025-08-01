Это просто разрушает психику: назвали особо опасную форму психического насилия
- Гостинг является формой психического насилия, где человек неожиданно прекращает общение, что вызывает у пострадавших подавленность и снижение самооценки.
- Исследование показало, что гостинг провоцирует сильное желание восстановить отношения и оставляет людей в состоянии неопределенности, по сравнению с прямым отказом, который помогает быстрее отпустить ситуацию.
- Участники исследования, подвергшиеся гостингу, чаще пытались проверять соцсети партнера или восстановить контакт, что свидетельствует о более сильной привязанности к воображаемому партнеру.
- Ученые пришли к выводу, что открытость в общении является лучшим подходом в отношениях, чем молчаливый побег, который оставляет пострадавших в длительной неопределенности.
Термин "гостинг" – одна из форм психического насилия, этот термин описывает ситуацию, когда человек неожиданно прерывает общение – без каких-либо объяснений и причины, просто исчезает из жизни другого. Такое поведение давно стало привычным в мире онлайн-знакомств, но его психологические последствия исследуют не так часто.
Американские ученые из Университета Уэйна решили разобраться, как гостинг влияет на чувства и мысли людей. Они воссоздали эту ситуацию в лабораторных условиях и проанализировали реакции участников эксперимента. Свои выводы команда опубликовала в журнале Personal Relationships, пишет 24 Канал.
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Новое исследование гостинга
В рамках исследования было смоделировано онлайн-знакомство: каждому из более 380 добровольцев предложили представить, что они познакомились с человеком, по имени Тейлор в специальном приложении для знакомств, обменялись сообщениями и дважды успешно сходили на свидание.
Затем участники отправляли Тейлору запрос на следующую встречу – и получали один из трех ответов: положительный, отказ или молчание (то есть становились жертвами гостинга).
Психологи тщательно отслеживали эмоции и поведение участников: измеряли уровень негативных переживаний, самооценку, степень привязанности к воображаемому партнеру и желание восстановить контакт или следить за ним в социальных сетях.
Как гостинг влияет на психику?
Результаты оказались интересными и даже неожиданными. И гостинг, и прямой отказ вызывали у людей подавленность и снижали самооценку – но те, кто столкнулся с гостингом, обычно чувствовали сильную привязанность к партнеру и "цеплялись" за отношения дольше.
Такая неопределенность часто толкала их снова проверять страницы Тейлора в соцсетях или даже попытаться написать или позвонить через день. При этом именно молчание вызвало больше всего растерянности относительно будущего контактов – людям было трудно понять, действительно ли все закончено.
Во втором эксперименте ученые также попросили участников оценить вероятность того, что они сами будут инициировать новое общение или даже намеренно появятся там, где бывает "пропавший" партнер. Выяснилось, что именно гостинг провоцировал самое сильное желание вернуть отношения, тогда как прямой отказ, наоборот, помогал быстрее отпустить ситуацию.
Главный вывод исследователей: гостинг – это особый вид психологической травмы в отношениях. Он не вызывает больше негативных эмоций, чем отказ, но оставляет человека в состоянии неопределенности, заставляя дольше переживать и искать знаки, которых не существует. По мнению авторов, откровенное общение – всегда лучший выбор, чем молчаливое бегство.
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