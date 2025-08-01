Термин "гостинг" – одна из форм психического насилия, этот термин описывает ситуацию, когда человек неожиданно прерывает общение – без каких-либо объяснений и причины, просто исчезает из жизни другого. Такое поведение давно стало привычным в мире онлайн-знакомств, но его психологические последствия исследуют не так часто.

Американские ученые из Университета Уэйна решили разобраться, как гостинг влияет на чувства и мысли людей. Они воссоздали эту ситуацию в лабораторных условиях и проанализировали реакции участников эксперимента. Свои выводы команда опубликовала в журнале Personal Relationships, пишет 24 Канал.

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Новое исследование гостинга

В рамках исследования было смоделировано онлайн-знакомство: каждому из более 380 добровольцев предложили представить, что они познакомились с человеком, по имени Тейлор в специальном приложении для знакомств, обменялись сообщениями и дважды успешно сходили на свидание.

Затем участники отправляли Тейлору запрос на следующую встречу – и получали один из трех ответов: положительный, отказ или молчание (то есть становились жертвами гостинга).

Психологи тщательно отслеживали эмоции и поведение участников: измеряли уровень негативных переживаний, самооценку, степень привязанности к воображаемому партнеру и желание восстановить контакт или следить за ним в социальных сетях.

Как гостинг влияет на психику?

Результаты оказались интересными и даже неожиданными. И гостинг, и прямой отказ вызывали у людей подавленность и снижали самооценку – но те, кто столкнулся с гостингом, обычно чувствовали сильную привязанность к партнеру и "цеплялись" за отношения дольше.

Такая неопределенность часто толкала их снова проверять страницы Тейлора в соцсетях или даже попытаться написать или позвонить через день. При этом именно молчание вызвало больше всего растерянности относительно будущего контактов – людям было трудно понять, действительно ли все закончено.

Во втором эксперименте ученые также попросили участников оценить вероятность того, что они сами будут инициировать новое общение или даже намеренно появятся там, где бывает "пропавший" партнер. Выяснилось, что именно гостинг провоцировал самое сильное желание вернуть отношения, тогда как прямой отказ, наоборот, помогал быстрее отпустить ситуацию.

Главный вывод исследователей: гостинг – это особый вид психологической травмы в отношениях. Он не вызывает больше негативных эмоций, чем отказ, но оставляет человека в состоянии неопределенности, заставляя дольше переживать и искать знаки, которых не существует. По мнению авторов, откровенное общение – всегда лучший выбор, чем молчаливое бегство.