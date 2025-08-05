Большинство хранит сыр неправильно: какими должны быть условия для разных сортов
- Сыр нужно хранить так, чтобы он мог "дышать", особенно это касается мягких сыров, которые не стоит заворачивать в пищевую пленку.
- Идеально для хранения мягких сыров использовать пергамент или вощеную бумагу и герметичный контейнер, разместив его в середине холодильника для стабильной температуры.
Привычка заворачивать сыр в пищевую пленку может испортить его вкус и структуру. Но большинство людей хранит сыр именно так.
Британский специалист по гигиене пищевых продуктов Сара Тейлор объяснила, что сыру нужно "дышать", и хранить его следует не так, как мы привыкли, информирует 24 Канал.
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Пленка – плохая идея?
Твердые сыры, вроде пармезана, выдерживают хранение в пленке, поскольку в них мало влаги и они менее чувствительны к среде.
Важно! А вот мягкие сыры (бри, камамбер, и т.д.) нуждаются в воздухе. Если плотно завернуть их в пленку, внутри накапливается аммиак, и это портит вкус продукта.
Как правильно хранить сыр?
Идеальный вариант для мягких сыров – завернуть их в пергамент или вощеную бумагу, а затем положить в герметичный контейнер. Если сыр особенно чувствительный, можно добавить в контейнер увлажненное бумажное полотенце, оно поможет сохранить оптимальный уровень влажности.
Температура тоже имеет значение?
Хранить сыр лучше в середине холодильника, подальше от дверцы. Именно там температура наиболее стабильная. Частое открывание дверцы приводит к перепадам температуры, что ускоряет порчу сыра. К тому же, контейнер удерживает не только влагу, но и аромат! Этот способ поможет избежать неприятного запаха в холодильнике.
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