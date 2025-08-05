Британский специалист по гигиене пищевых продуктов Сара Тейлор объяснила, что сыру нужно "дышать", и хранить его следует не так, как мы привыкли, информирует 24 Канал.

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Пленка – плохая идея?

Твердые сыры, вроде пармезана, выдерживают хранение в пленке, поскольку в них мало влаги и они менее чувствительны к среде.

Важно! А вот мягкие сыры (бри, камамбер, и т.д.) нуждаются в воздухе. Если плотно завернуть их в пленку, внутри накапливается аммиак, и это портит вкус продукта.

Как правильно хранить сыр?

Идеальный вариант для мягких сыров – завернуть их в пергамент или вощеную бумагу, а затем положить в герметичный контейнер. Если сыр особенно чувствительный, можно добавить в контейнер увлажненное бумажное полотенце, оно поможет сохранить оптимальный уровень влажности.

Температура тоже имеет значение?

Хранить сыр лучше в середине холодильника, подальше от дверцы. Именно там температура наиболее стабильная. Частое открывание дверцы приводит к перепадам температуры, что ускоряет порчу сыра. К тому же, контейнер удерживает не только влагу, но и аромат! Этот способ поможет избежать неприятного запаха в холодильнике.