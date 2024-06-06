Как говорить с детьми о людях с ампутированными конечностями: советы психолога

Наша страна переживает непростой период своей истории, где война оставляет тяжелые потери и боль во многих семьях. Люди теряют свои дома, своих близких. Среди тех, кто стал жертвами этой войны, есть ветераны, которые потеряли свои конечности. Эта тема чрезвычайно важна для современной украинской общественности, поскольку она касается не только проблем ветеранов, но и воспитания толерантности и понимания.

Важно уметь правильно общаться с ними, проявляя уважение и понимание. Разговор с детьми о ветеранах и людях, потерявших конечности, может быть достаточно сложным, об этом 24 Каналу рассказала Марина Гончар, психолог Семейного центра ментального благополучия "Твоя опора".

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Как говорить людьми, которые потеряли конечности

Не нужно пялиться. Если вы встретили человека с протезом или без конечности, не фиксируйте свой взгляд на их травме. Это может вызвать неприятности и дискомфорт для такого человека.

Не игнорируйте. Старайтесь не избегать общения с людьми с инвалидностью. Они заслуживают нашего внимания и уважения, поскольку многие из них отдавали свое здоровье для защиты страны.

Не спрашивайте о травме. Многие люди с инвалидностью не хотят рассказывать о своих травмах. Если вам нужна информация, лучше спросите, удобно ли им рассказывать об этом.

Не жалейте, но сочувствуйте. Важно не выражать жалости, но проявлять сочувствие. Когда мы жалеем человека, мы подчеркиваем то, что он потерял, и это может вызвать неловкость. Сочувствие помогает выразить уважение к силе и выносливости этого человека.

Не оказывайте помощь без разрешения. Никогда не помогайте человеку с инвалидностью или не прикасайтесь к их протезам без разрешения. Спрашивайте, нуждаются ли они в помощи, и действуйте только по их указанию.

Поговорите с детьми. Важно научить детей видеть в людях с инвалидностью сначала личность, а инвалидность рассматривать как один из признаков. Разговаривайте с детьми о правилах общения и поведения в присутствии людей с инвалидностью.

Помните, что все люди разные. Каждый человек имеет свои уникальные реакции и опыт. Нет единого правила для всех. Спрашивайте, что кому-то удобно или нет, и действуйте в соответствии с их выбором.

Как говорить с ребенком о людях с инвалидностью

Очень важно разговаривать не в присутствии человека, которого это касается. Поэтому лучше поговорить заранее, еще до того, как дети проявят интерес. В разговоре нужно использовать правильный термин – "человек с инвалидностью" – и объяснять ребенку доступными для его возраста словами вышеприведенные правила.

Марина Гончар "И самое главное – научить ребенка видеть в человеке прежде всего личность, а в инвалидности видеть просто один из признаков."



Встреча детей и их родителей с ветераном российско-украинской войны Андреем Хомяком / Фото "Твоя опора"

Создайте комфортную атмосферу для обсуждения. Перед тем как начать разговор, важно определить время и место, когда ребенок свободен для восприятия новой информации. Создание доверительной атмосферы поможет ребенку почувствовать себя комфортно. Они должны чувствовать, что их мнение важно, что они могут свободно выражать свои вопросы и мысли.

Покажите пример толерантного отношения. Дети учатся многим вещам, наблюдая за своими родителями и взрослыми. Ваш собственный пример говорит больше, чем тысячи слов. Показывайте детям, как должно выглядеть толерантное отношение, эмпатия и понимание других.

Используйте простой язык, понятный детям, и подавайте положительный пример. Для детей дошкольного возраста это могут быть сказки, для младшего школьного – короткометражные социальные ролики на эту тему, старшим детям можно предоставить более подробную информацию.

Объясните суть ветеранов. Детям важно рассказать, что ветераны – это люди, которые служили в армии и участвовали в тяжелых ситуациях, где стали жертвами серьезных травм. Заметьте на том, что эти воины проявили большой героизм и смелость, служа нашей стране и защищая каждого ее жителя.

Расскажите об индивидуальности и потребностях. Важно объяснить детям, что не все люди имеют одинаковые истории и потребности. Это будет способствовать формированию более четкого понимания того, что взаимодействие с такими людьми может быть разным. Объясните, что реакция ветеранов на предложение помощи или поддержки может быть разной, и это тоже должно восприниматься с пониманием.

Отвечайте на вопросы и предоставляйте информацию. После разговора будьте готовы отвечать на вопросы детей и предоставлять больше информации, если они будут проявлять интерес. Дети могут иметь много вопросов, и это нормально. Точные ответы и дополнительная информация помогут им лучше понять ситуацию.

Марина Гончар "Говорить с детьми о ветеранах, которые потеряли конечности, важно не только для их понимания прошлого, но и для формирования толерантного и сочувственного отношения к другим людям. Это является важным шагом для строительства толерантного общества, где каждый человек может найти поддержку и понимание."

Как воспитать толерантного ребенка

Чем меньше ребенок, тем непосредственнее будет его реакция при встрече с людьми, которые потеряли руку или ногу. Мы можем говорить с ним на эту тему, долго объяснять, как вести себя с людьми, которые потеряли конечность, но ребенок отреагирует по-своему.

Очень важно, чтобы взрослые не чувствовали смущение и вину перед людьми, которые потеряли конечности, ведь дети быстро это считывают. Не запрещайте детям говорить на эту тему и смотреть на человека, ведь это еще больше привлекает внимание.

Лучше сказать: "мы с тобой говорили, что сейчас есть много мужчин и женщин, которые потеряли ногу или руку. Среди них есть военные, которые потеряли конечность, когда нас защищали. Теперь они носят протез, чтобы иметь возможность передвигаться".

Не нужно заставлять ребенка благодарить военных без конечностей. Можно показать ребенку жест благодарности, когда прикладываем руку к сердцу, если он стесняется подходить. Однако ребенок должен это делать по собственному желанию.

Ребенок боится, что может тоже потерять ногу или руку: что говорить

Дети с 5 лет знают, что в Украине идет война. Они слышат от взрослых, что условно безопасные города обстреливают.

Если видим, что ребенок испугался, когда увидел человека без конечности, мы говорим: "я вижу, что тебе страшно. У нас идет война, но ты же помнишь, если слышим сигнал воздушной тревоги, то идем в укрытие или коридор по правилу двух стен. Мы делаем все для того, чтобы быть в безопасности. ПВО и военные защищают нас.

Детям можно рассказывать об "Играх непокоренных", где люди с инвалидностью борются за свои награды. Так у детей воспитывается уважение к таким людям.

Книги и мультфильмы для детей о людях с инвалидностью

Марина Гончар "Рекомендую книги и мультфильмы на соответствующую тему, которые можно почитать и посмотреть с ребенком. Это истории, в которых герои на протезах, на колесном кресле, или же восстанавливаются от других травм."

"Таємні історії маленьких та великих Перемог" Тани Стус. В разделе "Історія, яку розповів біль" главные герои – военный и его боль;

"Кожна грудочка землі" Ольги Войтенко. Отец главной героини возвращается после ранения на войне домой и учится заново ходить на протезах, а потом участвует в соревнованиях по бегу;

"Різдвозавр" Тома Флетчера. Главный герой Уильям – на колесном кресле;

"Світ без меж" Анастасии Степулы – для детей и взрослых о многообразии и равенстве;

"Сміховисько" Светланы Ройз – о девочке, восстанавливающейся после испытаний войны.

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