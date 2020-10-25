Все избиратели равны в правах, поэтому украинцы, которые заболели коронавирусом, тоже могут проголосовать на местных выборах. Вот, как происходит процесс голосования во время изоляции в разных областях Украины.

Как могут проголосовать больные COVID-19

Для того, чтобы проголосовать находясь в самоизоляции, больной должен был позвонить семейному врачу, который готовил выписку из медицинской карты больного, в таком случае члены комиссии приедут на дом. Подборку собрал 24 канал.

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А пациенты, которые болеют COVID-19 и находятся в больнице, могут проголосовать непосредственно там – в больницы приезжают мобильные бригады.

Проголосовать на местных выборах имели возможность все граждане Украины / Фото Свободное Радио

Как организовали выборы для пациентов с коронавирусом

Спецучастки на Буковине

К пациентам Черновицкой городской больницы №1 члены участка заходили к пациентам в защитных костюмах.

Импровизированные кабинки для больных Донецкой области

Участок в многопрофильной больнице интенсивного лечения – единственный специальный в Бахмутской ОТО. Она рассчитана именно на избирателей, которые сейчас лечатся. Помещение основного участка – это коридор.

Импровизированные кабинки для голосования в Бахмутской больнице / Фото Свободное радио

Для избирателей устроили импровизированную кабинку – на стойки для капельниц накинули простыни, а вместо стола для заполнения бюллетеней поставили прикроватную тумбочку

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В Одессе и Харькове к больным члены комиссии приезжали домой

Соответствующее фото и видео опубликовали в местном Telegram-канале Веха Харьков. На записи видно, что к больным с COVID-19 приехали два человека в сопровождении правоохранителей. С собой они имели переносные урны для голосования.

Члены избирательной комиссии в защитных костюмах.

Впрочем, были случаи, когда работники некоторых избирательных комиссий отказывались работать на специальных участках. Поэтому, десятки больниц остались без избиркомов на выборах в Украине, – об этом сообщила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет РБК Украина.

Также на участках ЦИК организовала отдельные кабинки для избирателей с симптомами гриппа.



Пациенты больниц голосовали непосредственно в медучреждении / Фото Свободное радио

Важно! На участке все избиратели должны находиться в защитных масках, также желательно иметь собственную ручку. Правоохранители впускают и людей без маски, но на них будут составлять протоколы. Кроме того, всем избирателям перед входом на участок измеряют температуру. Проголосовать на местных выборах можно с 8 утра до 20 вечера. Больше информации о том, как проходят местные выборы в Украине – читайте по ссылке.



Как проголосовать на местных выборах, если у вас коронавирус / 24 канал