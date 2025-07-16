Во время эксперимента 68 детей в возрасте от 10 до 16 лет и 24 взрослых проходили тренировки на беговой дорожке в условиях повышенной температуры – до 40 градусов по Цельсию, при влажности воздуха 30%, пишет 24 Канал со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

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Испытуемые трижды проходили 45-минутные тренировки при различных температурах и физических нагрузках, индивидуально подобранных по уровню подготовки, массе и площади тела. До и после занятий специалисты измеряли температуру тела и фиксировали потерю веса – основной показатель обезвоживания.

Как дети переносят жару?

Результаты работы оказались неожиданными:

Повышение температуры тела у детей не отличалось от аналогичных показателей у взрослых, даже при интенсивных нагрузках. Потеря жидкости и риск перегрева у обеих групп были сопоставимы независимо от температуры окружающей среды. Использованный для расчета потерь жидкости взрослый калькулятор потоотделения оказался точным для детей примерно в 80% случаев, что делает его надежным инструментом и для молодого поколения.

Ранее считалось, что дети тяжелее переносят жару из-за особенностей телосложения и механизмов теплоотдачи. Однако наши данные показывают: по физиологическим реакциям дети ничем не уступают взрослым,

– отметил руководитель исследования профессор Олли Джей.

Однако, дети реже испытывают жажду и не всегда замечают признаки обезвоживания. Именно поэтому им важно напоминать о необходимости пить воду во время тренировок, даже если они не испытывают жажды.

Для практического применения своих открытий исследовательская группа разработала онлайн-калькулятор потоотделения для детей. Приложение учитывает рост, вес, уровень физической активности и температуру окружающей среды, помогая родителям и тренерам точнее определять, сколько жидкости нужно ребенку во время занятий спортом.

На сегодня калькулятор доступен для бега и велоспорта, но в ближайшее время появится поддержка и других видов активности.