Во время эксперимента 68 детей в возрасте от 10 до 16 лет и 24 взрослых проходили тренировки на беговой дорожке в условиях повышенной температуры – до 40 градусов по Цельсию, при влажности воздуха 30%, пишет 24 Канал со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.
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Испытуемые трижды проходили 45-минутные тренировки при различных температурах и физических нагрузках, индивидуально подобранных по уровню подготовки, массе и площади тела. До и после занятий специалисты измеряли температуру тела и фиксировали потерю веса – основной показатель обезвоживания.
Как дети переносят жару?
Результаты работы оказались неожиданными:
- Повышение температуры тела у детей не отличалось от аналогичных показателей у взрослых, даже при интенсивных нагрузках.
- Потеря жидкости и риск перегрева у обеих групп были сопоставимы независимо от температуры окружающей среды.
- Использованный для расчета потерь жидкости взрослый калькулятор потоотделения оказался точным для детей примерно в 80% случаев, что делает его надежным инструментом и для молодого поколения.
Ранее считалось, что дети тяжелее переносят жару из-за особенностей телосложения и механизмов теплоотдачи. Однако наши данные показывают: по физиологическим реакциям дети ничем не уступают взрослым,
– отметил руководитель исследования профессор Олли Джей.
Однако, дети реже испытывают жажду и не всегда замечают признаки обезвоживания. Именно поэтому им важно напоминать о необходимости пить воду во время тренировок, даже если они не испытывают жажды.
Для практического применения своих открытий исследовательская группа разработала онлайн-калькулятор потоотделения для детей. Приложение учитывает рост, вес, уровень физической активности и температуру окружающей среды, помогая родителям и тренерам точнее определять, сколько жидкости нужно ребенку во время занятий спортом.
На сегодня калькулятор доступен для бега и велоспорта, но в ближайшее время появится поддержка и других видов активности.