Как погода, день недели и время года влияют на ваш сон

На наш сон влияет гораздо больше факторов, чем просто усталость или распорядок дня. К такому выводу пришли ученые из разных стран, проанализировав более 73 миллионов ночей сна.

Результаты масштабного исследования, опубликованного в журнале Sleep, показали: продолжительность и качество сна зависят не только от того, будний это день или выходной, но и от времени года и региона проживания, передает 24 Канал.

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Новое исследование сна

В течение трех с половиной лет специалисты следили за сном более 116 тысяч взрослых людей во всем мире с помощью специального устройства, одобренного FDA, который размещается под матрасом. Такой массив данных позволил установить: привычки сна напрямую связаны с окружающей средой, а не только с личными предпочтениями.

График сна – это не просто индивидуальный выбор. На него сильно влияют сезонные изменения, география и даже демографические факторы. Количество дневного света, перепады температуры, рабочий ритм недели – все это незаметно, но ощутимо сказывается на нашем самочувствии и общей продолжительности сна,

– отмечает Анна Скотт, ведущий автор проекта из Института здоровья сна Университета Флиндерса (Аделаида).

Факторы, которые влияют на ваш сон

Одно из подтвержденных исследованием наблюдений – привычка "досыпать" на выходных "досыпать" на выходные. По статистике, на выходных люди ложатся спать на 30 – 40 минут позже, но компенсируют недосып, отдыхая дольше – до 80 минут сверх нормы. В среднем за субботу и воскресенье удается "догнать" 20 – 35 минут сна, недополученных в течение будних дней.

Больше всего разница между сном в будни и на выходных заметна у людей среднего возраста (40 – 60 лет), которым приходится совмещать работу и заботу о семье. И это настораживает специалистов, ведь неравномерный режим может способствовать развитию проблем со здоровьем.

Ощутимые различия оказались и в зависимости от сезона. Жители Северного полушария зимой спят на 15 – 20 минут больше, а летом в Южном полушарии, в частности в Австралии, продолжительность сна, наоборот, сокращается. Причем, чем дальше человек живет от экватора, тем выразительнее сезонные колебания сна. В тех же южных регионах Австралии, например Мельбурн или Хобарт, эти перепады ощущаются особенно остро.

Интересно, что за три года исследования было зафиксировано незначительную, но устойчивую тенденцию к сокращению средней продолжительности сна – примерно на 2,5 минуты за ночь. Ученые связывают это с долговременными последствиями пандемии COVID-19.

Профессор Дэнни Экерт, один из руководителей исследования, подчеркивает: "Нерегулярный сон – это не только ощущение усталости, но и потенциальный риск для здоровья. Важно осознать, как привычки, расписание и окружающая среда влияют на нашу "ночную перезагрузку"".

Ограничением исследования стало то, что в нем участвовали преимущественно те, кто пользуется современными гаджетами для отслеживания сна. При этом не учитывались такие нюансы, как влияние домашних животных, детей или партнеров на качество ночного отдыха.

Несмотря на это, авторы считают работу значительным шагом к пониманию влияния окружающей среды на сон.