Что делать, если вас укусил клещ: пошаговая инструкция

В Украине резко возросло количество случаев укусов клещей. Активный период этих паразитов продолжается вплоть до поздней осени, с основными пиками в мае - июне и сентябре - октябре. Клещи можно найти не только в лесных или парковых зонах, но и в городских зеленых насаждениях.

Клещи не умеют летать или прыгать, они залезают на жертву из травы или невысоких кустарников. Когда клещ впивается, он выпускает небольшое количество слюны, которая имеет обезболивающий эффект, поэтому укус может быть незаметным.

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Через слюну клеща хозяин может заразиться различными инфекциями. Самые распространенные из них – клещевой энцефалит (в Украине случается редко) и болезнь Лайма (боррелиоз). Чем дольше клещ находится на теле, тем выше риск заболеть.

Как уменьшить риск укуса клещей

Неспецифические меры профилактики сводятся к предотвращению присасывания клещей, а также к их раннему удалению.

Избегать посещения мест обитания клещей в апреле – июле. Энцефалитные клещи нападают, цепляясь за теплокровных животных и людей, проходящих мимо, как репейник. Местом для засады жертвы они выбирают загрязненные потовыми следами теплокровных травинки и веточки в тенистых травянистых местах.

С учетом этого в походах следует держаться как можно дальше от троп животных и скота. На дорожках и широких тропах держаться середины троп, избегая контакта с растительностью, свисающей на тропу.

Энцефалитные клещи нападают, цепляясь за теплокровных животных и людей, проходящих мимо, как репейник. Местом для засады жертвы они выбирают загрязненные потовыми следами теплокровных травинки и веточки в тенистых травянистых местах. С учетом этого в походах следует держаться как можно дальше от троп животных и скота. На дорожках и широких тропах держаться середины троп, избегая контакта с растительностью, свисающей на тропу. Применять репелленты , содержащие ДЭТА или перметрин.

, содержащие ДЭТА или перметрин. Одевать одежду с капюшоном, длинными рукавами и штанинами без дыр и отверстий , штанины обязательно заправлять в длинные носки, а рубашку в штаны. Волосы прятать под головной убор. Чтобы клещей было легче заметить, желательно одевать светлую одежду.

, штанины обязательно заправлять в длинные носки, а рубашку в штаны. Волосы прятать под головной убор. Чтобы клещей было легче заметить, желательно одевать светлую одежду. Во время пребывания в лесу, парках, зонах отдыха рекомендуется регулярно осматривать одежду и контролировать открытые участки кожи (шею, запястья рук). При соблюдении правил ношения одежды, клещи, не снятые с одежды, неизбежно попадают на шею, где их легко обнаружить.

и контролировать открытые участки кожи (шею, запястья рук). При соблюдении правил ношения одежды, клещи, не снятые с одежды, неизбежно попадают на шею, где их легко обнаружить. После возвращения с отдыха на природе проводить осмотр одежды и тела. Поскольку некоторые участки тела недоступны для самоосмотра, нужно прибегнуть к посторонней помощи для осмотра спины и волосистой части головы.

Поскольку личиночные формы клещей очень мелкие, их можно не заметить на одежде. Чтобы избежать их присасывания, одежду рекомендуется постирать в горячей воде.

Что делать если вас укусил клещ и он уже присосался

Действуйте осторожно и не заливайте его спиртом или маслом. Лучше всего сразу же удалить клеща. Если есть возможность, немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. В случае, когда больница далеко, можете попробовать вытащить клеща сами с помощью специального пинцета, который можно приобрести в аптеках или магазинах зоотоваров. После того как клещ будет удален, обработайте место укуса антисептиком и тщательно вымойте руки с мылом. Если клещ просидел на вашем теле более 36 часов, обратитесь к врачу для возможной профилактики болезни Лайма, которая может потребовать назначения антибиотиков. На анализы клеща сдавать не нужно, но будьте внимательны к своему состоянию в течение следующих недель. Если вы заметите повышение температуры или покраснение на коже, сразу же обратитесь к врачу.

Согласно информации от Центра общественного здоровья, в 2023 году было зарегистрировано 13 467 случаев обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей.

Не используйте народные методы

Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные советы о том, что для лучшего удаления следует накладывать на клеща, что присосался, мазевые повязки или использовать масляные растворы.

Масло может закупорить дыхательные отверстия клеща, и он умрет, так и оставшись в коже. Капать на клеща маслом, керосином, прижигать клеща – бессмысленно и опасно. Органы дыхания у клеща закупорятся, и клещ отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции.