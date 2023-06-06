Общий анализ крови: как часто сдавать и для чего

Общий анализ крови или клинический анализ крови назначают очень часто для диагностики различных проблем: от болей в желудке до внезапного появления кровоподтеков.

Для чего приводят общий анализ крови

Часто анализ назначают как часть планового осмотра, чтобы узнать общее состояние пациента. Иногда анализ используют, чтобы выяснить причину различных симптомов, например слабости, утомляемости, лихорадки, воспаления, кровоподтеков или кровотечения. Также исследования назначают, если есть подозрение на инфекцию.

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Еще общий анализ крови используют, если у человека диагностированное заболевание, которое влияет на компоненты крови, например анемия или лейкемия. Во время первой эритроцитов очень мало, а во время второй лейкоцитов очень много. Так врач сможет более точно понять состояние пациента и проверить эффективность лечения.

При анализе измеряют количество компонентов крови:

эритроцитов – красных кровяных телец, переносящих кислород;

лейкоцитов, борющихся с инфекциями;

гемоглобина – белка, переносящая кислород в красных кровяных тельцах;

гематокрит – объем красных кровяных клеток в крови;

тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови.

Это основные показатели. В зависимости от клиники, кроме них, в анализ могут входить и другие компоненты.

Как проходит анализ

К исследованию не нужно готовиться, можно есть и пить как обычно. Но иногда образец, взятый для общего анализа крови, могут отправлять и на другое исследование, перед которым нельзя есть и пить некоторое время. Точные инструкции дает врач.

Кровь берут из вены. Лаборант дезинфицирует участок на сгибе локтя, после чего вводит иглу. Он набирает в шприц кровь, затем переливает ее в пробирку. Область снова дезинфицирует и оставляет на ней ватку, из которой нужно ходить несколько минут. Иногда кровь берут из пальца, если из вены это невозможно сделать.

После анализа можно сразу возвращаться к повседневным делам. Если человеку стало плохо, например головокружение, то достаточно несколько минут посидеть в больнице.

Как часто нужно сдавать общий анализ крови

Если у человека нет хронических заболеваний и необходимости мониторить уровень каких-либо показателей с определенной частотой (например, измерять уровень глюкозы при сахарном диабете), то сдавать анализы, когда вы чувствуете себя хорошо – это благотворительный вклад лаборатории.

Нет ни одного исследования, показывающего, что выживание в группе населения, которая не сдавала ежегодно анализы, ниже, чем у тех, кто раз в 12 месяцев оставлял деньги в лаборатории. Лабы предлагают разнообразные наборы ежегодного обследования, их состав разнообразен и является творческим полетом фантазии маркетологов в компании с коммерческим директором.

Потому сдавайте анализы только по назначению врача!