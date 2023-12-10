Как часто можно сдавать кровь и как быстро восстанавливается после донации организм
Источник:Минздрав
Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в году, женщины – не более 4 раз в год. Это оптимальное количество, чтобы наш организм мог восстановить уровень эритроцитов и гемоглобина.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Там также рассказали, как помочь организму восстановиться быстрее.
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Немного теории
В Минздраве напомнили, что в организме человека примерно 5-6 литров крови (8% от массы тела). Миллионы ее клеток ежедневно погибают, на смену им образуются новые. Жизненный цикл эритроцита составляет 120 дней, а затем он идет на так называемую "переработку", чтобы железо из гемоглобина не терялось.Следует знать! Для человеческого организма донация 450 миллилитров крови не является большой нагрузкой. Напротив – это возможность потратить калории, просто лежащие в кресле.
Как происходит восстановление
Общий объем крови восстанавливается через несколько минут. Быстрее всего восстанавливаются компоненты плазмы – в течение 24 часов. А эритроциты возвращаются в норму через 4-6 недель. Уровень гемоглобина – за 6-12 недель.
Оптимальное количество раз, чтобы организм успел восстановить уровень эритроцитов и гемоглобина для мужчин составляет не более 5 раз в год, женщин – не более 4 раз в год,
– отмечают в Минздраве.
Это связано с тем, что женщины теряют определенное количество гемоглобина во время каждого менструального цикла.
Как помочь организму восстановиться после донации
- пейте достаточно воды;
- полноценно питайтесь и следите, чтобы ваш рацион содержал продукты богатые железом: печень, крупу, шпинат и т.п.;
- богатые витамином С продукты тоже помогают усвоению железа. Употребляйте томаты, квашеную капусту, перец.