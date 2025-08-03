Вы когда-нибудь ловили себя на том, что вроде бы и смотрите куда-то, но не замечаете ничего, и не думаете буквально ни о чем? Не спешите обвинять себя в рассеянности, забывчивости или лени. Этому явлению даже есть научное определение.

Это о так называемом mind blanking – "пустоту ума". Команда французского ученого Тома Андрийона решила подробнее исследовать это состояние и установить, что происходит в мозге в это время, информирует 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Что такое mind blanking?

Это кратковременное состояние, когда мозг полностью останавливает выработку мыслей. Не фантазии, не саморефлексия, а буквальная пауза в мышлении. По словам нейробиологов, это не выдумка и не субъективное ощущение, а реальное когнитивное состояние, которое можно измерить и проанализировать.

Насколько часто мы "выключаемся"?

Ученые считают, что mind blanking может занимать от 5% до 20% нашего времени во время бодрствования. Большинство людей этого просто не замечает, пока не получают прямой вопрос: "О чем ты только что думал?", или "Ты здесь"? ,"Где ты летаешь?". Вместо этого человек обычно отвечает: "Да ни о чем".

Как проводили исследование?

Исследователи использовали электроэнцефалографию (EEG) для измерения активности мозга. Участников эксперимента попросили реагировать на последовательность чисел на экране и нажимать кнопку, когда видели не тройку. Задание требовало внимательности. При этом ежеминутно исследователи останавливали эксперимент и спрашивали: о чем именно думали участники.

Когда люди сообщали, что их мысли были "пустые", мозговая активность существенно снижалась и не фокусировалась ни на одном участке.

Важно, что. Это противоречит старым представлениям о том, что во время бодрствования мозг постоянно что-то производит.

Что показало МРТ?

Параллельное исследование под руководством Афины Демерци (Университет Льежа) базировалось на функциональной МРТ. Участники просто лежали в сканере, а исследователи периодически спрашивали их о мыслях. В моменты "пустоты" мозг вел себя как в фазе глубокого сна: активность снижалась, а сигналы синхронизировались по всем участкам.

"Мозг буквально начинает переходить в состояние сна, хотя мы остаемся сознательными", - объясняет Андрийон.

Для чего мозгу нужен mind blanking По мнению исследователей, это миниперезагрузка мозга. Так же, как во время глубокого сна, мозг в такие моменты может очищаться от лишних сигналов, экономить энергию и снижать внутреннюю нагрузку.

"Это как открыть окно в комнате с застоявшимся воздухом – небольшая, но необходимая пауза", отметил Демерци.

При этом исследования свидетельствуют, что люди, которые хронически не высыпаются, переживают такие микрозависания чаще. То есть организм буквально заставляет мозг отдыхать, когда не получает достаточного сна.