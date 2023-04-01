Как алкоголь влияет на нашу психику

С давних пор у большинства людей было противоречивое отношение к алкоголю. Но сейчас точно известно, что злоупотребление алкоголем в любом случае приводит к телесным и ментальным проблемам.

Проявления алкоголизма

Алкоголизм – хроническое заболевание, ключевой признак которого – бесконтрольное влечение к алкоголю. Медики ранее поделили его на два отдельных расстройства: злоупотребление алкоголем и алкогольную зависимость. Однако клинические исследования показали, что особой разницы между этими состояниями нет, поэтому сейчас их объединили в одно заболевание – расстройство, связанное с употреблением алкоголя (alcohol use disorder, AUD).

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Алкоголизм недаром относится к психопатологии – при этом заболевании прежде всего страдает головной мозг, а в его основе лежит психическая зависимость. Физическая зависимость формируется позже: вторая стадия расстройства.

Этанол – вещество, способное проникать в любые клетки, включая нейроны. Он растворяется и в воде и жирах, поэтому легко встраивается в клеточные мембраны, состоящие из белков и липидов. Проникнув в нервные клетки, алкоголь изменяет активность рецепторов и ионных каналов, от которых напрямую зависит работа центральной нервной системы (ЦНС).

Алкоголь оказывает влияние на дофаминовую и ГАМК-эргическую системы. Первая – важная часть системы вознаграждения мозга, вторая отвечает за процессы торможения в ЦНС. При действии алкоголя на дофаминовые рецепторы человек испытывает эйфорию, у него появляется бодрость, растет физическая активность. Активация этанолом ГАМК-рецепторов дает расслабляющий, успокаивающий эффект.

Воздействие алкоголя на психическое состояние человека

За дофаминовый кайф и антистрессовое действие мы любим алкоголь. Но положительные эффекты этанола временны: злоупотребление им приводит к "неисправности" нейромедиаторных систем, провоцирует депрессию, психозы и суицидальное поведение.

Нейрофизиологи выделяют несколько типов алкоголизма:

Дофаминовый – человек пьет, чтобы получить положительные эмоции, поднять настроение. Абстинентный синдром (похмелье) при таком алкоголизме сопровождается апатией, глубокой депрессией, суицидальным поведением.

ГАМК-алкоголизм – человек пьющий, чтобы уменьшить беспокойство и патологическую тревогу. Абстинентный синдром при ГАМК-алкоголизме протекает в виде белой лихорадки – острого психоза, которому свойственны дезориентация, агрессивное поведение и ужасающие галлюцинации.

Такие виды алкогольной зависимости наблюдаются на ранних стадиях алкоголизма. Впоследствии они объединяются, поэтому алкоголики со стажем подвержены как депрессии и суицидам, так и психозам и буйному поведению.

У алкоголиков в 2,3 раза чаще развивается большое депрессивное расстройство, чем у людей без алкогольной зависимости. Эта психопатология тяжелее, чем обычная депрессия. У человека полностью исчезает интерес к жизни, нарушаются сон, аппетит, концентрация внимания, появляются чувства ничтожности и суицидальные мысли.