Как понять, что у вас хорошие отношения: ученые нашли простой способ

Понять, насколько романтические партнёры довольны своими отношениями, можно, наблюдая за их мимикой во время общения. Исследователи из США обнаружили связь между синхронизацией улыбок и наличием конфликтов в паре.

Специалисты из нескольких американских университетов изучили взаимосвязь между общим удовлетворением от отношений и синхронизацией улыбок в романтических парах, которые не имеют трудностей, и тех, кто обращается за помощью к психотерапевту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Emotion.

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Новое исследование отношений

В исследовании приняла участие 61 пара, из которых 30 пар не имели проблем на момент эксперимента, в то время, как 31 пара обратилась за помощью к психотерапевту. Все участники жили вместе со своими партнерами.

Эксперимент состоял из четырех обсуждений, каждое из которых длилось 6 минут. Партнеры общались на заданные темы, включая как положительные аспекты, такие как сильные стороны отношений, так и отрицательные, например, предметы разногласий. Специальное программное обеспечение фиксировало выражения лиц и анализировало наличие, интенсивность и синхронизацию улыбок.

Улыбка – признак хороших отношений

Пары, которые не имели проблем в отношениях, демонстрировали более синхронные и яркие улыбки друг другу по сравнению с теми, кто обращался за помощью. Средний уровень синхронизации у первых составлял 0,46 по шкале от 0 до 1, тогда как у вторых – 0,32. Когда улыбки не совпадали по времени, партнеры из "счастливых" пар быстрее (в среднем 0,62 секунды против 1,07 секунды) синхронизировали свои улыбки в ответ.

По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что в парах, которые не испытывают проблем, люди более эмоционально синхронизированы. В то же время партнеры, недовольны своими отношениями, продемонстрировали меньшую согласованность в невербальной коммуникации.

Хотя улыбка – это в значительной степени автоматический и неконтролируемый процесс, результаты нашего исследования подчеркивают, что такие невербальные сигналы могут быть важными маркерами качества отношений,

– отметили авторы исследования.

Ученые также подчеркнули, что синхронизация улыбок не зависела от темы обсуждения или других обстоятельств. Почти 45% различий в их одновременности можно объяснить устойчивыми факторами на уровне пары, что подтверждает, что синхронизация улыбок действительно может отражать качество самих отношений, а не быть простой реакцией на конкретные ситуации.