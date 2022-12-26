Как на здоровье влияет долгий прием обезболивающих

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – это самый известный класс препаратов, снимающих боль. Но их длительный прием имеет отрицательные последствия.

Все НПВС можно принимать от 7 до 15 дней – считается, что в этот период они безопасны. Но бывают ситуации, когда пить их приходится гораздо дольше. К примеру, пациенты с заболеваниями суставов и позвоночника вынуждены принимать обезболивающие препараты годами, а людям с некоторыми заболеваниями сердца приходится постоянно пить аспирин.

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Длительным употреблением считается 12 – 18 месяцев применения НПВС в стандартных дозах. При длительном приеме НПВС возрастает риск развития побочных эффектов, а в некоторых случаях даже заболеваний.

Проблемы с сердцем

Длительное применение НПВС связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у здоровых людей. Речь об инфаркте миокарда и инсульте, сердечной недостаточности, повышении давления, фибрилляции предсердий и тромбоза.

Препараты из группы НПВС различаются по уровню риска осложнений, но насколько велика эта разница – неизвестно. В 2013 году был проведен обширный анализ 300 000 пациентов. Через год ученые пришли к выводу, что риск сердечно-сосудистых проблем увеличился у тех, кто принимал высокие дозы диклофенака и ибупрофена.

Проблемы с желудком

Более очевидный и знакомый многим эффект от длительного приема НПВС – желудочно-кишечное расстройство. Длительный прием НПВС провоцирует развитие гастрита или язвенной болезни, а иногда даже кровотечения. Самая частая жалоба после длительного приема НПВС – боль в желудке, на втором месте – изжога.

Риск повышается после месяца приема НПВС. Особенно это опасно для пожилых людей: для них вероятность столкнуться с гастритом или язвой выше в 3 – 5 раз.

Еще одно осложнение от длительного приема НПВС – снижение функции почек, а иногда их повреждение с развитием ОПН, когда почки перестают работать совсем.