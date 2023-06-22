Йодид калия против радиации: что нужно знать о таблетках и кому их нельзя

Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется йодид калий. Такую меру называют йодной профилактикой.

При авариях на АЭС может происходить выброс радиоактивных частей, в том числе йода. У человека все формы йода поглощает щитовидная железа. Она впитывает радиоактивный йод, что в будущем может привести к развитию рака щитовидной железы и нарушению ее функции.

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Для чего принимают йодид калия

Чтобы избежать повреждений щитовидной железы, Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить йодид калия в таблетках. Благодаря этому щитовидная железа наполняется безопасной формой йода, а радиоактивный элемент выводится из организма с мочой. Отметим, что таблетки йодистого калия защищают только щитовидную железу и не избавляют от попадания радиоактивного йода в организм.

Для борьбы с последствиями взрыва на АЭС используют не только йод, потому что в момент аварии в окружающую среду могут попасть другие радиоактивные элементы, например цезий или таллий. В этом случае повреждаются не только щитовидная железа, но кожа, дыхательные пути, желудок и кишечник, нервная система и органы кроветворения. Такое комплексное поражение называется лучевой болезнью.

Когда принимать йодид калия

Принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального сообщения о ядерной угрозе. Такое извещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

Однократный прием йодида калия защищает щитовидную железу на 24 часа. Повторный прием препарата возможен только по рекомендации местных органов здравоохранения. Об этом скажут по радио, телевизору, громкоговорителю и напишут в Интернете.

Сколько йодида калия пить

дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 мг,

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Людям старше 40 лет калий йод не назначают!

Последствия приема йодида калия

Если выпить спиртовую настойку йода, которой обычно обрабатывают раны, может развиться ожог слизистой горла, пищевода или желудка. В течение короткого времени может привести к отеку пищевода и язв желудка.

Иногда советуют разводить спиртовую настойку йода в воде или молоке. Лучше этого не делать, потому что в домашних условиях трудно определить безопасную дозировку йода, которое не повлияет на организм. Избыток йода может вызвать аллергию и нарушения желудка и кишечника. Даже от нескольких капель у человека может болеть живот, начаться рвота и понос.

Длительный прием таблеток йодида калия без назначения врача может повлиять на здоровье щитовидной железы. На фоне чрезмерного употребления йода может возникнуть воспаление щитовидной железы – тиреоидит. Это может привести к образованию зоба и гипертиреоза, при котором щитовидная железа начинает выделять большое количество гормонов.

Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!