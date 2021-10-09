Это не трудно: 10 простых вещей, которые помогут оставаться стройными

Большинство взрослых людей набирает до 1 килограмма в год, что со временем может привести к ожирению и проблемам со здоровьем. Как предотвратить избыточный вес и оставаться стройными на протяжении многих лет – в материале.

Обычно увеличение веса вызвано не перееданием, а употреблением большего количества калорий, чем нужно человеку. То есть лишние килограммы можно получить даже если питаться раз в день, но огромной порцией.

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Небольшие изменения – небольшой вес

На самом деле предотвратить избыточный весе очень просто – чуть больше движения и небольшие изменения в рационе. По результатам исследований ученых Клэр Мадиган и Генриетты Грэм, употребление на 100-200 калорий меньше может спасти от избыточного веса в долгосрочной перспективе.

Исследователи ссылаются на метод, который называется "подход к небольшим изменениям". Этот путь предложил еще в 2004 году ученый Джеймс Хилл, эксперт по ожирению.

Мадиган и Грэм исследовали использование этого подхода и сделали выводы, что люди, которые руководствовались принципом "небольших изменений" в среднем набирали на 1 килограмм меньше, чем те, кто этого не делал.

Разница в 1 килограмм была статистически значимой, то есть вряд ли это результат случайности,

– пишут исследователи в своей статье.

Исследователи добавляют, что метод был эффективным для предотвращения набора веса, однако для похудения он не подходит.

Как не набрать лишнего

Исследователи предложили 10 простых шагов, которые могут помочь сдержать набор веса со временем.

Первый – больше ходите

Эксперты советуют выходить из автобуса на одну остановку раньше – 15 минут, которые вы пройдете пешком, могут сжечь до 60 калорий.

Сделав это и по дороге домой, вы можете сжечь до 120 калорий, – пишут исследователи.

Второй – откажитесь от снеков

Часто в кафе вместе с основными блюдами подают чипсы, сухарики или поджаренный хлеб. Мадиган и Грэм утверждают, что лучше отказаться от таких перекусов. Ограничение в снеках может уменьшить суточную норму калорий на целых 200 калорий. Вместо этого эксперты предлагают выбрать салат или выпить воды.



Снеки могут содержать большое количество калорий, которые влияют на вес / Фото Unsplash

Третий – перейдите на диетические напитки

Довольно легко отказаться от недиетической газировки – сейчас напитки с меньшим количеством сахара почти не отличаются от классических. Диетические напитки могут отнять от дневного потребления примерно 145 калорий.

Однако последние исследования показали, что диетические напитки – не слишком эффективны для регулирования веса. Эксперты советуют сменить сладкую воду на обычную – газированные напитки могут принести больше проблем.

Чем грозит употребление сладкой воды Исследователи из Каролинского института в Швеции Исследователи из Каролинского института в Швеции доказали , что газированные напитки, особенно диетические, могут привести к сахарному диабету. По результатам исследования, те, кто употребляли два или более подслащенных напитка в день, становились почти в 2,5 раза более склонны к развитию сахарного диабета. Ученые отмечают, что искусственно подслащенные напитки не менее вредны, чем сахаросодержащие.

Четвертый – возьмите американо вместо латте

Латте – самый популярный вид кофе, который берут в кафе. Однако молоко, которое есть в напитке, содержит в себе до 186 калорий. Мадиган и Грэм предлагают перейти на кофе с меньшим количеством молока – это может предотвратить набора веса.

Пятый – добавляйте меньше масла

Лишь одна столовая ложка подсолнечного масла содержит около 100 калорий, а оливковое – еще больше. Эксперты советуют немного уменьшить употребление масла – это поможет не набирать лишние килограммы.



Используйте на одну ложку масла меньше – сэкономьте калории / Фото Unsplash

Шестой – не съедайте все сладкое сразу

По словам исследователей, если у вас есть что-то сладкое, стоит оставить половину на завтра. Съев только половинку шоколадного батончика, вы можете сэкономить примерно 100 калорий, а на следующий день – получить за это сладкое вознаграждение.

Седьмой – съешьте на одну-две картофелины меньше

Одна средняя жареная картофелина содержит в себе почти 200 калорий, поэтому исследователи советуют немножко уменьшить свой рацион. Они рекомендуют от количества картофеля, который вы кладете в тарелку, отнять одну или две – количество, которое получится в результате, поможет оставаться стройными в будущем.

Восьмой – говорите по телефону во время прогулки

Часто бывает, что мы ходим по комнате во время телефонного разговора – человек бессознательно ищет собеседника. Так почему бы не искать его на улице? Получасовая прогулка во время разговора поможет сжечь 100 дополнительных калорий.

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Девятый – откажитесь от лишних сладостей

Эксперты советуют не употреблять пирожные, торты или печенье – отказ от сладкого может сэкономить более 200 калорий.

Десятый – сделайте своей собаке дополнительную прогулку

Позвольте себе больше гулять со своим домашним любимцем. Исследователи отмечают, что вы сможете сжечь более 150 калорий и подарить радость своему четвероногому другу.



Прогулка с собакой улучшит настроение и сожжет калории / Фото Unsplash