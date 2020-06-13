Всемирная организации здравоохранения обеспокоена резким ростом количества больных коронавирусом в некоторых странах после выхода из карантина. Однако не называет это второй волной пандемии.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан убежден, что многие страны переживают первую волну пандемии, однако, есть и те, которые смогли уменьшить количество заражения. Об этом пишет The Guardian.

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"Неудивительно, что в любой стране после отмены жестких карантинных мер появляются новые очаги болезни. Это не обязательно является второй волной", – сказал Райан.

По его словам, страны должны научиться жить с коронавирусом, чтобы избежать его возвращения. В частности, найти баланс между борьбой с вирусом и экономическими и социальными последствиями карантина.

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