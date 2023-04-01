Это должно упростить жизнь, – в Минздраве разъяснили новые правила приобретения лекарства по рецептам

В последние дни украинцев всколыхнула новость, что определенные препараты можно будет купить только по рецепту. Однако перечень лекарств, отпускаемых по рецептам, не изменился.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, новшество предполагает только создание дополнительного сервиса электронных рецептов для определенной группы препаратов.

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Список рецептурных препаратов не меняли

В первую очередь Ляшко объяснил, что вопрос состоит в том, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность и значительно упрощают жизнь.

Есть группа препаратов, которые должны продаваться по рецепту врача. Эта группа не изменялась Минздравом ни до полномасштабной войны, ни сейчас,

– говорит министр.

Он рассказывает, что 1 апреля 2022 года Минздрав планировал ввести е-рецепты для антибиотиков. Однако из-за того, что началось полномасштабное вторжение внедрение электронных рецептов, как дополнительного сервиса для пациента, отсрочили.

Чтобы максимально упростить ситуацию для населения, в мае Минздрав отклонил рецептурный отпуск на все лекарства. Когда в августе поставки медикаментов у производителей стабилизировалось, министерство начало полностью контролировать процесс отпуска лекарств по регионам.

В августе 2022 года запустили дополнительный сервис электронных рецептов на антибиотики. С этого времени министерство готовило электронную базу, чтобы запустить е-рецепт еще и на всю группу рецептурных препаратов.

Как нововведение упростит жизнь украинцам

Этот электронный рецепт упрощает нам жизнь. Если у человека хроническая болезнь и препарат попадает в программу "Доступні ліки" или же не попадает туда, то пациент может связаться с врачом дистанционно и не идти непосредственно к нему,

– объясняет Ляшко.

Если средство находится в электронной системе здравоохранения, врач имеет право дистанционно выписать на него рецепт. Таким образом, Минздрав сможет реагировать на вызовы настоящего и будет получать рецептурные препараты, опираясь на данные электронной базы.

Кроме того, министр подчеркнул, что отпуск рецептурных препаратов не регулируется введением е-рецепта.

По словам Ляшко, рецептурные препараты в Украине всегда отпускались по рецепту. Однако аптечные сети пользовались тем, что бумажный рецепт не нужно было хранить в аптеке. Это позволяло аптекам отпускать рецептурные препараты без рецепта.

Также в Минздраве напоминают, что контроль за отпуском препаратов не усилился. Ляшко заявил, что электронные рецепты позволят увидеть, как работают врачи и на какие лекарства наибольший спрос. Более того, по словам министра, медиков, которые, к примеру, лечат ОРВИ антибиотиками или противомикробными средствами, будут отправлять на переаттестацию.

"Надо влиять, потому что за самолечением кроется большая проблема", – резюмировал Ляшко.