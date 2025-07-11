Влияние алкоголя на организм давно и подробно описано в научной литературе, однако сочетание спиртного с энергетическими напитками и особенности такого тандема исследованы слабо, пишет 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Pharmacology.

Также на тему Назвали диету, которая улучшает здоровье печени: новые научные данные

Как проводилось исследование

Известно, что женщины часто тяжелее переносят алкоголь из-за гормональных и физиологических различий, а потому ученые решили рассмотреть этот нюанс максимально подробно. В эксперименте приняли участие 28 добровольцев (поровну мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет), которые прошли медицинский осмотр и подтвердили регулярное употребление алкоголя и энергетиков.

Перед началом каждого теста участникам предписывали воздерживаться от алкоголя и энергетических напитков. В течение 80-минутных "алко-сессий" мужчины выпивали по 70 граммов спирта, женщины – по 50, чтобы итоговая концентрация алкоголя в организме совпадала для обоих полов.

Параллельно мужчины получали 750 мл энергетика, а женщины – 589 мл. В отдельных сериях эксперимента алкоголь заменяли водой, а энергетик – аналогичной по вкусу с газировкой, но об этом участникам не сообщали.

Как влияет энергетик с алкоголем

После "пьянки" у женщин фиксировалось более явное чувство опьянения и выраженная сонливость, чем у мужчин, хотя уровень алкоголя в организме был одинаковый. Однако тесты на навыки, связанные с вождением, поразили исследователей: существенных различий между мужчинами и женщинами не оказалось – реакция и координация страдали у всех одинаково.

Более того, энергетики не снижали влияние алкоголя – ни у мужчин, ни у женщин. Популярное убеждение, что бодрящий напиток способен "вывести" из алкогольного опьянения, оказалось мифом. Единственный эффект – иллюзия большей бодрости и контроля, что в сочетании с пониженным вниманием может привести к опасным ситуациям на дороге.