Энергетики могут способствовать развитию рака: результаты исследования
- Исследователи из Университета Рочестера обнаружили, что таурин может способствовать росту злокачественных клеток лейкоза, что подчеркивает его потенциальное канцерогенное влияние.
- Эксперименты на мышах показали, что добавление таурина в рацион значительно ускоряет развитие заболевания, тогда как блокирование его усвоения раковыми клетками снижает активность опухолей.
- Это открытие может помочь лучше понять механизм развития определенных видов рака и определить новые подходы к лечению лейкоза, а также подчеркивает важность осторожного потребления энергетических напитков.
Современные энергетические напитки это не просто газировка со вкусом, а настоящие коктейли стимуляторов. Их состав часто включает кофеин, гуарану и таурин, каждый из которых заметно влияет на организм. Таурин, природная аминокислота, приобрел репутацию едва ли не волшебного эликсира. Но ученые обнаружили у него потенциальное канцерогенное воздействие.
В организме таурин выполняет множество функций. Он помогает поддерживать электролитный баланс внутри клеток, участвует в передаче нервных сигналов, способствует хорошему кровообращению и поддерживает работу сердца, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.
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Большинство здоровых людей получают необходимый таурин с пищей, а при условии достаточного поступления витамина B6 организм способен самостоятельно синтезировать таурин из других аминокислот – метионина и цистеина.
Как таурин ускоряет рост опухолей?
Однако свежие научные данные заставили пересмотреть отношение к таурину. Исследователи из Университета Рочестера (США) неожиданно обнаружили, что таурин может играть двойную роль в организме, особенно при опухолевых заболеваниях крови.
В лабораторных экспериментах выяснилось: тогда как здоровые клетки костного мозга умеют производить таурин самостоятельно, злокачественные клетки лейкоза этой способности не имеют. Вместо этого они начинают активно поглощать таурин из окружающей среды и использовать его для собственного роста.
Эксперименты на мышах показали, что добавление таурина в рацион заметно ускоряет развитие заболевания – смертность в экспериментальной группе оказалась втрое выше, чем в контрольной. Когда же ученые "отключали" способность раковых клеток усваивать таурин, опухоли заметно теряли активность, а продолжительность жизни мышей увеличивалась.
Что означает это открытие для обычных людей?
Полученные результаты важны прежде всего для медицины: теперь можно точнее понять механизм развития некоторых видов рака и, возможно, найти новые подходы к лечению лейкоза. Более того, ученые намерены изучить, не играет ли таурин аналогичную роль при других типах онкозаболеваний.
Что касается здоровых людей, то сам по себе таурин не опасен – при адекватном потреблении с пищей. Однако злоупотребление энергетиками, особенно на фоне предрасположенности к онкологическим заболеваниям или наличия скрытых патологий, может представлять риск. Если будущие исследования подтвердят связь между избытком таурина и развитием других видов рака, привычка пить по несколько банок энергетиков в день может оказаться опасной.
Энергетические напитки – сложный биохимический коктейль, влияние которого на организм зависит от множества факторов. Не злоупотребляйте ими и внимательно относитесь к любым новым данным о безопасности их компонентов.
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