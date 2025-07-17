В организме таурин выполняет множество функций. Он помогает поддерживать электролитный баланс внутри клеток, участвует в передаче нервных сигналов, способствует хорошему кровообращению и поддерживает работу сердца, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Большинство здоровых людей получают необходимый таурин с пищей, а при условии достаточного поступления витамина B6 организм способен самостоятельно синтезировать таурин из других аминокислот – метионина и цистеина.

Как таурин ускоряет рост опухолей?

Однако свежие научные данные заставили пересмотреть отношение к таурину. Исследователи из Университета Рочестера (США) неожиданно обнаружили, что таурин может играть двойную роль в организме, особенно при опухолевых заболеваниях крови.

В лабораторных экспериментах выяснилось: тогда как здоровые клетки костного мозга умеют производить таурин самостоятельно, злокачественные клетки лейкоза этой способности не имеют. Вместо этого они начинают активно поглощать таурин из окружающей среды и использовать его для собственного роста.

Эксперименты на мышах показали, что добавление таурина в рацион заметно ускоряет развитие заболевания – смертность в экспериментальной группе оказалась втрое выше, чем в контрольной. Когда же ученые "отключали" способность раковых клеток усваивать таурин, опухоли заметно теряли активность, а продолжительность жизни мышей увеличивалась.

Что означает это открытие для обычных людей?

Полученные результаты важны прежде всего для медицины: теперь можно точнее понять механизм развития некоторых видов рака и, возможно, найти новые подходы к лечению лейкоза. Более того, ученые намерены изучить, не играет ли таурин аналогичную роль при других типах онкозаболеваний.

Что касается здоровых людей, то сам по себе таурин не опасен – при адекватном потреблении с пищей. Однако злоупотребление энергетиками, особенно на фоне предрасположенности к онкологическим заболеваниям или наличия скрытых патологий, может представлять риск. Если будущие исследования подтвердят связь между избытком таурина и развитием других видов рака, привычка пить по несколько банок энергетиков в день может оказаться опасной.

Энергетические напитки – сложный биохимический коктейль, влияние которого на организм зависит от множества факторов. Не злоупотребляйте ими и внимательно относитесь к любым новым данным о безопасности их компонентов.