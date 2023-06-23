Нужно ли пить йод в случае аварии на ЗАЭС: объяснение экспертов

При любом возможном сценарии на Запорожской атомной электростанции, будь то теракт или авария, эксперты уверяют, что нет необходимости проводить йодную профилактику.

Нужно ли принимать йод после аварии на ЗАЭС

Согласно выводам ученых, приостановка работы последнего действующего энергоблока Запорожской АЭС в сентябре 2022 года привела к отсутствию опасных изотопов йода. Это объясняется тем, что образование таких изотопов йода происходит только при работе энергоблока для выработки электроэнергии.

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Изотоп йода I-131, имеющий самый длинный период полураспада примерно 8 суток, во время этого периода уменьшает свою активность в два раза. Другие изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткие периоды полураспада.

С момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло уже по меньшей мере 34 периода полураспада этого изотопа йода, что означает миллиардное уменьшение его активности в последнем остановленном реакторе по сравнению с сентябрем 2022 года.

Употребление йода может быть опасным

Ученые подчеркивают, что йодопрофилактика необходима только в случае реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм, которой сейчас на Запорожской АЭС отсутствует. Вследствие этого, употребление препарата калия йодида в отсутствие такой угрозы не только не нужно, но и может быть вредным для здоровья.

Нецелесообразное употребление таблеток или раствора йода может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки и отравлению. Поэтому указание приема йода необходимо получать от местных органов исполнительной власти на основе объективных данных о работе электростанции, а также выводов компетентных лиц из Минздрава или ГСЧС.