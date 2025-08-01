В рамках рандомизированного перекрестного исследования 58 добровольцев старше 60 лет изучали влияние вентиляторов в различных условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Насколько эффективен вентилятор против жары

Выяснилось, что при влажной жаре (38 градусов по Цельсию и 60% влажности) вентилятор способен снизить температуру тела лишь на 0,1 градуса по Цельсию – эффект почти незаметен. Если дополнительно увлажнить кожу водой, температура не меняется, но субъективное ощущение комфорта немного повышается.

Впрочем, ситуация резко меняется при экстремально сухой жаре. При температуре 45 градусов по Цельсию и влажности всего 15% использование вентилятора не только не охлаждало, но и приводило к повышению температуры тела и увеличению нагрузки на сердце – что особенно опасно для пожилых людей.

Авторы исследования отмечают: полагаться только на вентилятор для защиты от жары – не лучшая идея, особенно для уязвимых групп населения. Необходимо искать дополнительные способы охлаждения и заботиться о сердечно-сосудистой безопасности в периоды экстремальной жары.

Как правильно использовать вентилятор

Использовать вентилятор нужно с учетом нескольких важных моментов. Первым делом ставьте устройство так, чтобы поток воздуха не дул прямо на вас долгое время.

Вентилятор работает эффективнее всего, когда помогает создать циркуляцию воздуха в помещении: например, если открыты окна, направляйте вентилятор в сторону выхода, чтобы выталкивать горячий воздух наружу или, наоборот, ставьте возле окна, чтобы нагнать свежий воздух.