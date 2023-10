Насколько эффективна вакцинация против постковидного синдрома: новые данные

Ученые провели исследование, чтобы определить, каким образом вакцинация обеспечивает защиту от постковидных состояний. Какова эффективность вакцины для тех, кто получил две дозы вакцины до заражения COVID-19, три дозы вакцины до заражения COVID-19 или прививался уже после заражения.

Новые исследования вакцинации против коронавируса

Ученые во главе с Александром Марра провели новейший систематический обзор литературы и метаанализ последних исследований, посвященных эффективности вакцины против COVID-19 в предотвращении постковидных состояний.

Также на тему Неожиданный результат: марихуана улучшила течение коронавируса

Исследователи проанализировали широкий объем научных работ, включая исследования, опубликованные в базах данных PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health, EMBASE, Кокрейновском центральном регистре контролируемых исследований, Scopus и Web of Science в период с 1 декабря 2019 года по 2 июня 2000 года.

Из обширной базы данных было выделено 32 исследования с общей численностью участников, составившей 775 931 человек. Затем был проведен метаанализ, куда вошли 24 исследования, которые предоставили наиболее актуальную информацию.

Вакцинация и постковидный синдром

Результаты метаанализа дали следующие важные выводы:

Полная вакцинация к заражению вирусом существенно снизила вероятность развития постковидных состояний. Эффективность вакцины оставалась высокой на протяжении всего исследования, включая период распространения вируса Омикрон. Дополнительные дозы вакцины усилили эффективность. Ученые отметили, что при введении дополнительных доз вакцины эффективность вакцинации возрастала. Заболеваемость постководными состояниями отличалась в зависимости от вакцинационного статуса. Среди невакцинированных людей распространенность постковидных состояний составила 11,8%, в то время как среди полностью вакцинированных это значение снизилось до 5,3%. Эффективность вакцинации при разных дозах: для лиц, получивших две дозы вакцины до заражения, эффективность составила 36,9%. Если человек получил три дозы вакцины до заражения, эффективность выросла до 68,7%. Вакцинация после заражения не гарантирует защиты от постковидных состояний. Исследователи подтвердили, что вакцинация, проведённая после инфекции COVID-19, может не защищать от постковидного синдрома.

Эти результаты подтверждают важность полной вакцинации и, если необходимо, введение дополнительных доз вакцины, чтобы уменьшить риск постковидных состояний, которые могут оказать серьезное влияние на здоровье людей.