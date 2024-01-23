Насколько полезны протеиновые батончики

До обеда еще несколько часов, а уж хочется быстро перекусить, желательно с пользой для здоровья. Первыми в голову приходят снеки с пометкой "здоровый перекус" или "много белка", например, протеиновые батончики.

Протеиновые батончики – снеки, содержащие более высокую концентрацию белка по сравнению со стандартными снеками. Они могут стать дополнительным источником белка в рационе и помощником в утолении голода между основными приемами пищи.

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Какой должен быть состав протеинового батончика

Калорийность Оптимально, если она не превышает 150 – 200 ккал. Существуют батончики, которые могут заменить целый прием пищи – это может привести к набору веса вследствие высокой калорийности дневного рациона. Замена полноценного приема пищи снеком также повышает риск потери важных питательных веществ из цельных продуктов.

Сахар и сахарозаменители. Хорошо, когда их меньше 5 граммов. Для усиления вкуса многие производители здоровых снеков используют подсластители: финики, стевию, кукурузный сироп, мед. Важно помнить, что некоторые из них относятся к питательным. Это означает, что они вносят вклад в общую калорийность снека, как и обычный сахар.

Белок. Необходимо примерно 15 – 20 граммов в одном батончике.

Стоит ли заменить шоколад на протеиновые батончики.

Протеиновыми батончиками часто пытаются заменить шоколадку – любимую, но "вредную". На самом деле лишение себя еды, которую вы любите, чревато срывом и перееданием в будущем.

Вместо этого вы можете включать в рацион немного шоколада каждый день, а белок получать из цельных продуктов с незаменимыми аминокислотами – например, из мяса, морепродуктов или бобовых.

Не стоит делить еду на "вредную" и "полезную". Лучше питаться сбалансировано и разнообразно, но не забывать и о небольших удовольствиях.