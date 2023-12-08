Сиропы от кашля содержали ядовитое вещество: в ВОЗ подтвердили смерти среди детей
Источник:Reuters
Сиропы от аллергии и кашля, предварительно заподозрившие в ядовитости, действительно могут провоцировать смерть у детей. В ВОЗ предупредили об опасности потребления лекарств и проводят проверку на помехах компаний-производителей.
Летальные случаи после употребления этого лекарства подтвердили в Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.
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Ранее ВОЗ сообщила о возможной связи смерти более 300 детей в Гамбии, Индонезии и Узбекистане с употреблением сиропов от кашля производства шести индийских и индонезийских фармацевтических компаний.
Теперь в организации обнаружили также некачественные сиропы, изготовленные пакистанской компанией Pharmix Laboratories.
Какое вещество содержат сиропы
Сиропы содержат высокое содержание этиленгликоля – органического соединения, используемого в производстве охлаждающих жидкостей для двигателей авто (антифризов).
Уровень загрязнения этиленгликолем во лекарственных средствах колеблется от 0,62% до 0,82%, тогда как допустимый – не более 0,10%,
– говорится в сообщении ВОЗ.
Какие препараты содержат ядовитое соединение
В ходе проверки на производственных мощностях компании Pharmix Laboratories, которую провело Управление по контролю за продуктами и лекарствами Мальдивских островов, ядовитое вещество обнаружили в сиропе от кашля Alergo.
Управление по регулированию лекарственных средств Пакистана инициировало продолжение проверок и оказалось, что ряд других препаратов фармкомпании также содержал этиленгликоль.
Pharmix Laboratories получило четкое требование прекратить производство всех пероральных жидких лекарств.
В ВОЗ сообщили, что ядовитое вещество обнаружили в 23 партиях сиропов Аллерго, Мукорид, Цинселл и суспензий Эмидон и Улькофин.
Эти некачественные лекарства опасны, а их использование, особенно у детей, может привести к серьезным побочным реакциям и, или даже смерти,
– предупредили в ВОЗ.
Что известно о смертельно опасных сиропах
- Связь между летальными случаями среди детей и употреблением этого лекарства впервые обнаружили в октябре 2022 года, когда ВОЗ разослала предупреждение о том, что 4 сиропа от кашля, производства индийской фармкомпании Maiden Pharmaceuticals Ltd, содержали токсин – диэтиленгликоль или этиленгликоль.
- Тогда в компании Maiden возразили, что их препараты могли стать причиной смертей детей в Гамбии, а индийское правительство заявило, что во время тестирования сиропов не было зафиксировано никаких подобных реакций и токсинов в составе лекарства.
- В то же время, в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) тоже считают, что сиропы от кашля, вероятно, были причиной смерти детей в Гамбии.