Известный кардиолог был задержан по подозрению в умышленном убийстве пациентов

Прокуратура Берлина получила ордер на арест 55-летнего мужчины. По данным следствия, известный кардиолог подозревается в двух убийствах.

Подозрительные смерти пациентов

После смерти двух тяжелобольных пациентов по подозрению в убийстве задержали кардиолога берлинской клиники "Шарите". 55-летний врач подозревается в том, что в 2021 и 2022 годах пациентам в реанимационном отделении сознательно вводили столь высокие дозы лекарств, которые привели к смерти.

По словам прокурора, мужчину уволили из Шарите в августе 2022 года. Уже тогда после огласки началось расследование.

Срочное подозрение, являющееся важным юридическим требованием для выдачи ордера на арест, теперь может быть принято только после медицинского заключения,

– говорится в сообщении.

Раньше нельзя было исключить, что высокие дозы успокаивающего все же были бы оправданы с медицинской точки зрения. Но, по оценке следствия, такой необходимости не было по крайней мере в двух из четырех смертельных случаях.

Анонимное сообщение

Сегодня, 8 мая, врач доставят в следственный изолятор окружного суда Тиргартена для выдачи ордера на арест.

Шарите очень серьезно отнеслась к сообщению, немедленно уволила подозреваемого специалиста и немедленно предприняла все другие необходимые меры по защите потенциально пострадавших групп людей.

– сказал спикер больницы.

Основанием для расследования стала анонимная информация о "незаконной медицинской процедуре, приведшей к смерти", поступившей в августе 2022 года. Известно, что это произошло в клинике Шарите в Веддинге – в медицинском учреждении с акцентом на кардиологию, ангиологию и интенсивную терапию в кампусе Virchow-Klinikum.