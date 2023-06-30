С 1 июля меняется порядок отпуска препаратов по программе "Доступные лекарства"

С 1 июля вступит в силу новое правило продажи препаратов в рамках программы "Доступные лекарства". Их будут отпускать только по электронному рецепту.

Новые правила "Доступного лекарства"

В частности, в сообщении отмечено, что начиная с 1 июля электронные рецепты станут обязательными для получения "доступных лекарств". Продолжить использование бумажных рецептов внутри программы будет возможно только на временно оккупированных, прифронтовых территориях и территориях, где продолжаются активные боевые действия.

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В то же время отмечается, что по просьбе пациента врач сможет дополнительно напечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте.

Что известно о программе "Доступное лекарство"

Стоит напомнить, что программа "Доступное лекарство" предусматривает возврат стоимости более 400 лекарственных средств. По этой программе пациенты могут получать препараты безвозмездно или с частичной оплатой.

По данным Министерства здравоохранения, в течение последних 30 дней более 50 тысяч пациентов получили электронный рецепт по программе "Доступные лекарства". С начала 2023 года уже более 1,5 миллиона украинцев воспользовались электронными рецептами для получения "Доступных лекарств".

Также, за период полномасштабной войны (с марта 2022 по июнь 2023) было погашено 14 миллионов электронных рецептов в рамках программы "Доступные лекарства".