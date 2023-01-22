Незначительные изменения в питании улучшат здоровье и спасут планету

В новом исследовании ученые оценили 5800 продуктов и создали рейтинг в зависимости от их влияния на здоровье человека и окружающую среду.

Если заменить мясо фруктами, овощами, бобовыми и морепродуктами, можно получить 48 дополнительных минут здоровой жизни в день, а выброс парниковых газов в атмосферу, связанный с питанием одного человека, снизится на треть.

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В общем, диетическим рекомендациям не хватает конкретных и практических советов, мотивирующих людей изменять свое поведение. И они редко говорят о проблеме воздействия пищи на окружающую среду.

– сообщила соавторка исследования Екатерина Стилианоу из Мичиганского университета.

В исследовании ученые использовали недавно разработанные диетологические индексы. Они отражают количество минут здоровой жизни, связанных с употреблением разных продуктов. К примеру, хот-дог может стоить человеку 36 минут здоровой жизни в день, а порция орехов вместо него – прибавит 26 минут.

При оценке экологического воздействия пищи учитывалось влияние на окружающую среду ее производства, обработку, отходов и других факторов. Самыми благоприятными для окружающей среды и здоровья продуктами оказались орехи, фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые и морепродукты. Наиболее вредными и опасными – разные виды мяса (говядина, свинина, баранина), включая обработанное.

Авторы исследования рекомендуют всем выбирать пищу, которая полезна для здоровья, так и оказывает минимальное негативное влияние на окружающую среду. Они считают, что целевая замена некоторых вредных продуктов полезным может дать огромный эффект.

Ученые отметили, что хотя растительная пища имеет в среднем лучшие характеристики, внутри группы продуктов могут быть значительные отличия.