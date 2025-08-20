Многие думают, что изменения цвета или запаха мочи связаны с возрастом, однако на самом деле они могут свидетельствовать о нарушениях в работе организма. Какой должна быть моча у здорового человека и когда стоит насторожиться разбираемся в статье.

В норме моча обычно имеет светло-желтый оттенок, похожий на цвет соломы, и почти не имеет запаха или имеет легкий, едва ощутимый аромат. Это свидетельствует о достаточном количестве потребленной воды и нормальной работе организма, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Также на тему Семена чиа: насколько полезны и кому нельзя есть

Что, если моча имеет необычный запах?

Запах аммиака

Если моча приобретает резкий запах аммиака, это может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей (ИМП), ведь при этом в моче появляются бактерии, которые и создают характерный аромат. Обычно одновременно меняется и цвет мочи – она становится мутной или даже с примесью крови, появляется боль или частые мочеиспускания. Возможны также лихорадка или спутанность сознания. При таких симптомах важно обратиться к врачу.

Другие возможные причины появления запаха аммиака:

камни или заболевания почек;

нарушение работы печени;

менопауза;

инфекции предстательной железы;

некоторые инфекции, передающиеся половым путем (например, хламидиоз);

недостаточное потребление жидкости или употребление определенных продуктов или витаминов.

Если запах исчезает после изменения рациона, беспокоиться обычно не стоит.

Сладковатый запах

Моча со сладким или фруктовым ароматом может свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови – например, при диабете или гипергликемии. У детей, в частности у младенцев, сладковатый запах иногда является признаком редкого наследственного заболевания – болезни кленового сиропа, когда организм не расщепляет определенные аминокислоты. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.

Резкий, неприятный запах

Спаржа, чеснок или лук могут придавать моче выраженный запах. Если вы не ели этих продуктов, но появился неприятный запах, это может указывать на редкие нарушения обмена веществ:

триметиламинурия ("синдром рыбного запаха"), когда организм не расщепляет триметиламин;

тирозинемия – генетическое заболевание, при котором нарушается обмен аминокислоты тирозина.

В каких случаях обязательно идти к врачу?

Изменения цвета и запаха мочи могут сигнализировать о:

цистите или воспалении мочевого пузыря;

бактериальном вагинозе;

обезвоживании;

диабете и его осложнениях;

инфекции почек;

редкие генетические заболевания.

Если изменения стойкие, не занимайтесь самолечением – обратитесь к специалисту, который назначит нужные обследования или направит к узкопрофильному врачу.

Что влияет на запах мочи?

Запах и цвет мочи могут меняться под действием:

определенных продуктов (спаржа, кофе);

недостаточного потребления жидкости;

приема некоторых лекарств или витаминных добавок, в частности витамина B6.

Недержание мочи – распространенная проблема среди людей старшего возраста, однако это не обязательная часть старения. Чаще всего состояние поддается коррекции изменением образа жизни или медикаментозной терапией. Если недержание влияет на качество жизни, обратитесь к врачу.

У здорового человека моча имеет бледно-желтый цвет и почти не имеет запаха. Если ее цвет или запах устойчиво меняются, это может быть признаком проблем со здоровьем, требующих внимания врача. Не откладывайте обследование, ведь моча способна рассказать о состоянии организма больше, чем кажется.