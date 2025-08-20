В норме моча обычно имеет светло-желтый оттенок, похожий на цвет соломы, и почти не имеет запаха или имеет легкий, едва ощутимый аромат. Это свидетельствует о достаточном количестве потребленной воды и нормальной работе организма, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
Что, если моча имеет необычный запах?
Запах аммиака
Если моча приобретает резкий запах аммиака, это может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей (ИМП), ведь при этом в моче появляются бактерии, которые и создают характерный аромат. Обычно одновременно меняется и цвет мочи – она становится мутной или даже с примесью крови, появляется боль или частые мочеиспускания. Возможны также лихорадка или спутанность сознания. При таких симптомах важно обратиться к врачу.
Другие возможные причины появления запаха аммиака:
- камни или заболевания почек;
- нарушение работы печени;
- менопауза;
- инфекции предстательной железы;
- некоторые инфекции, передающиеся половым путем (например, хламидиоз);
- недостаточное потребление жидкости или употребление определенных продуктов или витаминов.
Если запах исчезает после изменения рациона, беспокоиться обычно не стоит.
Сладковатый запах
Моча со сладким или фруктовым ароматом может свидетельствовать о повышенном уровне сахара в крови – например, при диабете или гипергликемии. У детей, в частности у младенцев, сладковатый запах иногда является признаком редкого наследственного заболевания – болезни кленового сиропа, когда организм не расщепляет определенные аминокислоты. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом.
Резкий, неприятный запах
Спаржа, чеснок или лук могут придавать моче выраженный запах. Если вы не ели этих продуктов, но появился неприятный запах, это может указывать на редкие нарушения обмена веществ:
- триметиламинурия ("синдром рыбного запаха"), когда организм не расщепляет триметиламин;
- тирозинемия – генетическое заболевание, при котором нарушается обмен аминокислоты тирозина.
В каких случаях обязательно идти к врачу?
Изменения цвета и запаха мочи могут сигнализировать о:
- цистите или воспалении мочевого пузыря;
- бактериальном вагинозе;
- обезвоживании;
- диабете и его осложнениях;
- инфекции почек;
- редкие генетические заболевания.
Если изменения стойкие, не занимайтесь самолечением – обратитесь к специалисту, который назначит нужные обследования или направит к узкопрофильному врачу.
Что влияет на запах мочи?
Запах и цвет мочи могут меняться под действием:
- определенных продуктов (спаржа, кофе);
- недостаточного потребления жидкости;
- приема некоторых лекарств или витаминных добавок, в частности витамина B6.
Недержание мочи – распространенная проблема среди людей старшего возраста, однако это не обязательная часть старения. Чаще всего состояние поддается коррекции изменением образа жизни или медикаментозной терапией. Если недержание влияет на качество жизни, обратитесь к врачу.
У здорового человека моча имеет бледно-желтый цвет и почти не имеет запаха. Если ее цвет или запах устойчиво меняются, это может быть признаком проблем со здоровьем, требующих внимания врача. Не откладывайте обследование, ведь моча способна рассказать о состоянии организма больше, чем кажется.