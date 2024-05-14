Половина всех случаев рака связана с фактором, который люди могут контролировать

Избыточный вес может стать причиной более 30 типов онкозаболеваний. Установлена связь между ожирением и раком в 40% случаев рака.

Результаты 40-летнего наблюдения представят на Европейском конгрессе по ожирению, который проходит в Венеции 12 – 15 мая.

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В рамках исследования ученые проанализировали состояние здоровья 4,1 миллиона участников. За период наблюдения ученые обнаружили почти 333 тысячи случаев возникновения онкологического заболевания и 40% из них были связаны с избыточным весом.

"Наши результаты важны для общественного здоровья. С ожирением связаны 25% случаев рака, но их общее количество возрастает до 40%, если учитывать потенциально связанные с онкологией заболевания", – отметили исследователи.

Какие типы рака провоцирует ожирение

. Это действительно важные данные, ведь в таком случае значительной части случаев рака можно предотвратить просто поддерживая нормальный вес тела.

Предварительно ученые уже знали о 13 видах онкологии, связанной с ожирением. Это рак кишечника, груди, матки и почек.

Новые же результаты указывают на то, что количество подобных типов рака достигает 32 и включает: злокачественную меланому, опухоли желудка, тонкой кишки и гипофиза, а также отдельные виды рака головы, вульвы и полового члена.

Повышение индекса массы тела (ИМТ) на 5 пунктов для мужчин увеличивает риск таких видов рака на 24%, а для женщин – на 12%,

– отмечают исследователи.

Почему данные важны

Новые выводы подтверждают, что влияние ожирения на рак может быть большим, чем до сих пор считали.

То есть, образ жизни, который включает полноценное питание, регулярную физическую нагрузку и отказ от курения – способен продлить продолжительность жизни.