Почему случаются секс-травмы и как их избежать

Безопасный секс - это не только барьерная контрацепция. В сладком любовном порыве можно получить еще и ушибы, разрывы и переломы. И мы сейчас не совсем о руках и ногах. Запомните, любой незапланированный дискомфорт - повод остановиться.

Травмы из-за нехватки смазки

Раздражение и даже повреждения могут появляться, если во влагалище не хватает смазки. Если через день – два боль не утихает или ранки кровоточат – обратитесь к врачу. А чтобы такого не повторялось, не жалейте время на прелюдии и запаситесь лубрикантом. У мужчин может подстерегать разрыв уздечки, особенно если она сама по себе короткая. Этому способствуют очень резкие движения.

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Травмы часто случаются при анальном сексе. В этом месте смазки нет совсем, поэтому лубрикант обязателен. И царапина в таком месте куда опаснее, чем вагинальная, поскольку и потенциальных бактерий вокруг больше.

Другие секс-травмы

Все правила техники безопасности нужно соблюдать и с секс-игрушками. Если на них сколы или острые части, они повредят не только слизистую оболочку влагалища или толстой кишки, но и кожу по соседству. Всегда проверяйте целостность этих девайсов до использования и всегда учитывайте размеры аксессуара и угол его введения.

Презервативы могут "теряться". Если это произошло во время вагинального секса, можно попробовать его достать, если не получается – тогда поможет гинеколог. А при анальном сексе сразу нужно идти к врачу. Самостоятельно можно лишь затолкать презерватив еще глубже.

В порыве страсти можно еще и укусить партнера, иногда очень сильно. Чаще всего от этого страдают руки, мочки ушей и соски. Едва прокушенную кожу достаточно продезинфицировать и оставить в покое. А вот глубокие раны, тем более головки члена или клитора, могут быть опасными как минимум из-за кровотечения.

Перелом члена. Нет, это не то же, что и кость сломать, хотя термины одинаковые. Так называют разрыв двух участков мужского органа, которые отвечают за эрекцию.

Симптомы перелома члена: посинение, отек, кровотечение, боль в месте перелома, проблемы с мочеиспусканием, внезапная потеря эрекции. И когда это произойдет, слышно характерный хруст. Самая частая причина такой неприятности – принудительное сгибание ствола члена для ослабления эрекции. На втором месте – мастурбация.

Помните что к повреждениям могут привести сложные позы без достаточной физической подготовки и секс на неустойчивых поверхностях. А также эксперименты с предметами, у которых совсем другое предназначение. Берегите себя и партнеров, и походов врачами будет намного меньше.