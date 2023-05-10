Иногда мы забываем, что наше здоровье во многом зависит именно от нас и нашего образа жизни. Поэтому следует не лениться, а ответственно относиться к своему рациону. Вот список продуктов, которые лучше исключить из завтрака, если хотите иметь хорошее самочувствие.

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Кофе

Логично, что люди любят пить кофе утром, ведь напиток прекрасно бодрит, но только не натощак. Есть исследования, связывающие потребление кофе с развитием гастрита. Кофе обладает высокой кислотностью и, вероятно, может отрицательно влиять на кислотность желудочного сока. Кроме того, кофе натощак может стать причиной гормональных нарушений.

Кофе лучше пить после завтрака, а не до него.

Каши быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления, или сладкие кукурузные хлопья – не лучший вариант завтрака. И хотя в фильмах вы достаточно часто могли видеть, как герои завтракают именно так, это не причина питаться так же.

Сладкое плохо переваривается утром. Кроме того, такие продукты обычно производят с большим количеством консервантов и вредных подсластителей. Это быстрые углеводы, после которых чувство голода вернется очень быстро.

Сладкое

Бутерброд с джемом или сладкий круассан очень приятно съесть на завтрак, но не слишком полезно. Наш организм не готов переваривать сладости с утра. После пробуждения в организме слишком мало инсулина, чтобы переварить сладкую пищу. Такой завтрак может "обеспечить" вам скачок инсулина.



А вот яйца – белок, авокадо – жиры – очень хороший вариант завтрака / Фото Unsplash

Банан

Эти фрукты содержат много магния, который, несомненно, нужен организму. Но на голодный желудок их лучше не есть, чтобы не нарушить кальциево-магниевый баланс организма.

Копчености

Копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их в пустой желудок тем более не стоит. Это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы.

Сырые овощи

Свежие овощи определенно очень полезны, но их лучше съесть уже после завтрака или отложить до обеда. В сырых овощах много кислоты, раздражающей желудок и его слизистые. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке.

Цитрусы и цитрусовый сок

Здесь такое же объяснение, как и в случае с овощами. Цитрусовые богаты разными кислотами, которые полезны для организма, но не натощак. Также в цитрусах много сахара, что может нагружать поджелудочную.

Алкоголь

Хотя алкоголь утром точно не так распространен, как хлопья, глоток вина натощак – не самая лучшая идея. Ведь в таком случае его токсичное воздействие на организм усилится, а уровень глюкозы в крови резко упадет.

Более того, алкоголь вызывает чувство голода, из-за чего вы можете переесть за завтраком и затем страдать от тяжести в желудке.