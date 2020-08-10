Из-за нехватки койкомест для больных коронавирусом Харьковская областная детская инфекционная больница начала принимать пациентов.

В областной инфекционной больнице заполнены все места для больных коронавирусом, сообщает Укринформ.

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Следовательно, в выходные дни детская инфекционная больница города приняла первых пациентов с коронавирусом.

В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (учреждение рассчитано на 240 коек – ред.), в диспансере радиационной защиты – 85 пациентов

– сказал исполнитель обязанностей директора облдепартамента здравоохранения Геннадий Бондарчук.

Харьковская областная детская инфекционная больница расположена рядом с областной. Для приема инфицированных там подготовили отдельно стоящий корпус. В нем есть 50 боксов, в которых можно разместить до 150 пациентов. В корпусе есть 100 точек доступа для кислородной терапии.

Ситуация с COVID-19 на Харьковщине

На протяжении последних суток в Харьковской области зарегистрировали 116 новых больных COVID-19, 42 человека выздоровели, однако 2 умерли. За все время в регионе выявили 4 901 инфицированного. 2 512 пациентов уже выздоровели, но 144 больных не смогли побороть болезнь.

По словам Бондарчука, в регионе из 1 802 коек заняты 502, поэтому об открытии больниц пока рано говорить.