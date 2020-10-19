Из-за переполненности койкомест в Харькове больных коронавирусной инфекцией начали госпитализировать за пределы города еще на прошлой неделе.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что за последние дни из Харькова в районные больницы перевезли 13 пациентов, сообщает пресс-служба ОГА.

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По словам Кучера, процент тяжелобольных пациентов значительно вырос, поэтому больницы нагружены стационарными больными.

Количество коек критически мало. У нас каждый час привозят людей. Если вы просто посмотрите, сколько карет медицинской помощи прибывает в инфекционную больницу каждый час, то вы увидите, что это огромное количество,

– рассказал он.

Кучер сообщил, что в ближайшее время две железнодорожные больницы в области начнут принимать пациентов с COVID-19, благодаря чему коечный фонд увеличится еще на 600 мест.

Также в Харькове планируют сформировать мобильные бригады, которые будут выезжать с кислородными концентраторами и лечить больных прямо у них дома. В частности, планируется закупить 400 штук таких концентраторов.

Единственное, что остается – утвердить такое домашнее лечение законом.

Ситуация с COVID-19 в Харькове: что известно

Отметим, что сейчас на Харьковщине наиболее неблагоприятная ситуация с COVID-19 по Украине. Заболеваемость резко возросла после проведения многотысячного концерта по случаю Дня города. Только за минувшие сутки в регионе обнаружили 595 больных коронавирусной инфекцией.

Несмотря на это, харьковчане продолжают нарушать карантинные мероприятия. Это заметно просто на улицах – все без масок на улице и в транспорте, не соблюдают социальную дистанцию.

19 октября Харьковская область попала в красную зону, однако в Харькове не собираются отменять общественный транспорт. Все продовольственные рынки, ТРЦ и магазины продолжат работать до 20:00. Прекратят свою работу кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы. Школьников отправят на каникулы, но детсады все-таки оставят.

Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала