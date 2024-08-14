Курение может заставить человека укоротить себе жизнь

Испанские исследователи провели метаанализ научных работ, результаты которого выявили связь между курением и склонностью к суициду. Исследование было опубликовано в авторитетном международном журнале.

Курение повышает риск самоубийства

Один из авторов исследования доктор Иван Эчеверриа отметил, что их работа показала, что курение повышает риск суицидальных действий в 2,5 раза. Однако этот риск уменьшается у тех, кто отказался от курения. Вероятность суицидальных мыслей у людей, которые курят, на 84% выше, чем у некурящих, а у тех, кто бросил курить, этот показатель снижается до 35%.

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Во время пандемии COVID-19 ученые также обнаружили, что среди женщин, которые курят, риск самоубийства выше, чем среди мужчин, хотя мужчины чаще делают неудачные попытки суицида.

Доктор Антонио Джовани, соавтор исследования, подчеркивает необходимость включения информации о влиянии курения в программы профилактики самоубийств. Сейчас табак не рассматривается как независимый фактор риска самоубийства в отличие от алкоголя, но согласно научным данным, список привычек, увеличивающих суицидальный риск, следует расширить.

Почему возникает такая связь

Как один из биологических механизмов, объясняющих связь между курением и суицидальным поведением, ученые указывают на влияние никотина на центральную нервную систему, в частности, на снижение уровня серотонина в гиппокампе, который играет важную роль в регуляции эмоций.

Ученые отметили, что существует гипотеза, что депрессия и суицидальное поведение связаны со сниженным уровнем нейромедиаторов, таких как серотонин, норадреналин и дофамин. Курение может усугублять эти изменения, действуя в противоположность антидепрессантам, и способствовать развитию депрессивных и тревожных симптомов.