Действительно ли умеренное употребление алкоголя не вредит: большое исследование дало ответ

Некоторые врачи говорят, что стакан хорошего вина ежедневно может оказывать большое влияние на сердце и продлевать жизнь. Но международная группа исследователей заявила, что это так.

Хотя злоупотребление алкоголем, безусловно, вредит человеческому здоровью, нередко можно встретить утверждение, что ежедневное употребление стакана хорошего вина или кружки пива оказывает положительное влияние на здоровье сердца и продолжительность жизни.

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Однако любые попытки научно оценить такую пользу сталкиваются с проблемами: несмотря на то, что люди с умеренным употреблением алкоголя могут иметь определенную пользу от этого, но одновременно он имеет вред, который в лучшем случае обнуляет положительный эффект.

Новое исследование алкоголя

Чтобы окончательно установить, полезно ли употребление небольшого количества алкоголя для здоровья, группа ученых из Канады и Великобритании проанализировала данные 107 научных работ. В этих исследованиях участвовало около пяти миллионов людей из разных стран, мужчин и женщин разных национальностей и социального положения.

Анализируя проведенные исследования, ученые столкнулись с массой неточностей и пристрастности, допущенных коллегами. В частности, бывших пьяниц они нередко записывали в ту же категорию, что и пожизненных трезвенников, хотя у тех, кто отказался от употребления алкоголя из-за проблем со здоровьем, риск ранней смерти на 22% выше, чем у тех, кто вообще не пьет.

Даже умеренное потребление алкоголя вредит

Скорректировав данные, ученые обнаружили, что ни у пьющих время от времени (примерно стакан вина каждые две недели), ни у тех, кто употреблял один-два стакана в день, риск ранней смерти не снизился по сравнению с трезвенниками. А у тех, кто позволял себе около трех стаканов вина в день, он, напротив, значительно увеличился.

Причем женщины страдали больше, чем мужчины: скажем, при употреблении более четырех стаканов вина ежедневно вероятность ранней смерти у них повышалась как минимум на 60%, а у мужчин — всего на 35.

По словам исследователей, употребление двух и менее порций алкоголя в неделю, скорее всего, не принесет организму ни вреда, ни пользы, при 3 – 6 порциях еженедельно повысится риск развития нескольких видов онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и толстой кишки, а при семи и более порций возрастет риск проблем с сердцем и инсульта. Другими словами, чем меньше, тем лучше.