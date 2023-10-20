Ученые впервые смогли заразить болезнью Альцгеймера здоровых животных

Ученые впервые трансплантировали кишечную микробиоту людей, больных Альцгеймером, здоровым крысам. В результате у животных, неожиданно для ученых, развились когнитивные нарушения.

Исследование провели ученые Национального университета Корка в Ирландии. Таким образом, они доказали, что нарушения памяти у людей с болезнью Альцгеймера могут передаваться.

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Более того, наличие специфических бактерий в кишечнике могут влиять на развитие когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Роль кишечника в развитии Альцгеймера

Другими словами, микробиом кишечник может играть ключевую роль в исследовании развития и прогрессирования болезни Альцгеймера и других форм деменции. Эти новые данные могут стать ключевыми для развития новых диагностических способов этого заболевания.

Болезнь Альцгеймера чаще всего выявляют уже во время или после появления когнитивных симптомов нарушений. Часто уже на поздней стадии прогрессирования заболевания. Особенно учитывая современные терапевтические подходы,

– объяснил нейробиолог Ивонн Нолан.

Перспектива исследования

Поэтому, понимая, что изменения микробиоты кишечника могут быть потенциальным фактором риска развития болезни Альцгеймера, это открывает для медиков широкие перспективы и является хорошими новостями для пациентов, ведь это шанс выявить Альцгеймера значительно раньше появления видимых признаков заболевания.

В то же время ученым еще предстоит выяснить, каким образом микробиота действительно играет причинную роль в развитии симптомов разрушительной болезни.