Сколько времени детям можно сидеть в смартфоне: новые рекомендации

Жизнь современных подростков тесно переплетена с использованием мобильных устройств и ограничения, связанные с пандемией, лишь усилили эту связь. Исследователи из Южной Кореи провели анализ, чтобы выяснить потенциальные последствия такой зависимости.

По результатам исследования, проведенного среди юного населения Кореи, поняли, что время, проведенное в экранах смартфонов, увеличилось, особенно это касается просмотра видеоконтента на платформах типа YouTube.

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Это сопровождается ростом проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем молодежи, включая расстройства сна, заболевания глаз и проблемы с опорно-двигательной системой, а также возможное ухудшение психического состояния.

Американская академия педиатрии ранее установила рекомендацию ограничивать время взаимодействия с гаджетами для молодежи до 2 часов в день. Но это ограничение может быть не до конца актуально для подростков, приспособленных к новым технологиям больше, чем младшие дети. Статистика показывает, что в разных странах, включая Швейцарию, США и Южную Корею, около половины молодежи проводят с телефоном более 3 часов в день.

Новое исследование экранного времени

Исследователи из Университетского медицинского центра Ханян (Южная Корея) во главе с доктором Джин-Хва Муном пришли к выводу, что действующие рекомендации необходимо посмотреть через увеличение времени, проведенного подростками со смартфонами. Они проанализировали данные о более чем 50 тысячах подростков, участвующих в ежегодном национальном исследовании KYRBWS за 2017 и 2020 годы, которое оценивает рискованное поведение, опасное для здоровья.

Оптимальное экранное время

Анализ, учитывающий такие факторы, как возраст, пол и социально-экономический статус, показал, что подростки, проводящие со смартфонами более четырех часов в день, имеют более высокий уровень стресса, суицидальных мыслей, а также склонны к употреблению психоактивных веществ по сравнению с теми, кто пользуется устройствами менее интенсивно.

Исследование также отмечает, что использование телефонов от 1 до 2 часов в день связано с меньшим количеством проблем, чем полный отказ от гаджетов.

Авторы указывают на то, что их работа не устанавливает точную причинно-следственную связь между использованием электронных устройств и проблемами со здоровьем, но их результаты могут способствовать разработке новых директив по контролю экранного времени для подростков.