Нашли распространенный фактор, который вызывает депрессию у детей

Проведенное недавно исследование учеными из Великобритании, Малайзии и Австралии показывает, что подростки, которые проводят слишком много времени в интернете, часто сталкиваются с симптомами депрессии и дневной сонливостью.

На данный момент зависимость от интернета не является официально признанным психическим расстройством, но она влияет на ментальное состояние, поведение и качество жизни человека. Среди молодежи все чаще наблюдается феномен фаббинга – постоянное отвлечение на смартфон во время личного общения с людьми.

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Это приводит не только к рассеиванию внимания, но и к ухудшению общения с окружающими, а также к возникновению ощущения дискомфорта.

Новое исследование влияния интернета

Специалисты из Университета Дерби в Великобритании, Университета Тейлорс и Университета Санвей в Малайзии, а также Университета Монаша в Австралии провели метаанализ 52 предыдущих исследований, подтвердив, что длительное время, проведенное за экраном, негативно влияет на социальное общение человека.

Их результаты показывают, что длительное ежедневное использование интернета способствует дневной сонливости и вызывает симптомы депрессии у молодых людей.

Негативное влияние интернета на детей

В ходе исследования они изучили данные о подростках в возрасте от 10 до 19 лет. Этот возраст был выбран из-за того, что подростки на этапе физического и психологического развития склонны к зависимости от интернета. Анализ показал, что интернет занимает большую часть жизни исследуемых, вытесняя другие полезные активности, такие как социальное общение и физическая активность. Из-за этого возникают дневная сонливость и усиливаются симптомы депрессии.

Исследователи сделали вывод о важности жизни, которая вне онлайн-среды. Они рекомендуют поощрять соблюдение гигиены сна, которая включает отказ от использования гаджетов перед сном, проведение активных занятий после школы и помощь в построении личного общения.

Кроме того, они считают важным перейти к осознанному использованию интернета, ограничивая время, проводимое в сети, и делая паузы для работы или учебы и отдыха.